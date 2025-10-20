  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

خنفری: ضعف آنتن دهی اپراتورهای تلفن همراه در شادگان پیگیری و رفع شود

شادگان - نماینده مردم شادگان گفت: ضعف آنتن دهی و اینترنت تلفن همراه در شهر و روستاهای شادگان پیگیری و رفع شود.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدواریم ضعف آنتن دهی و اینترنت اپراتورهای همراه در همه نقاط شهری و روستایی شادگان برطرف شود و همه شهرستان به وضعیت ارتباطی مطلوبی برسد.

وی با اشاره به پراکندگی جمعیت و وسعت جغرافیایی شهرستان افزود: با وجود وسعت زیاد و جمعیت پراکنده، شهروندان حق دارند از خدمات مطلوب اینترنت و تلفن همراه بهره‌مند شوند.

خنفری همچنین با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در زمینه ضعف آن تن‌دهی و کیفیت اینترنت در روستاها و برخی مناطق شهری تصریح کرد: تصمیمات بسیار خوبی در حوزه توسعه فیبر نوری اتخاذ شده است و به‌زودی اقدامات لازم برای ارتقای آن تن‌دهی دکل‌های ایرانسل و مخابرات و تکمیل پروژه فیبر نوری اجرا خواهد شد.

نماینده مردم شادگان در پایان گفت: با برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های متولی، مشکلات مخابراتی شهرستان در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا مردم از خدمات مطلوب ارتباطی بهره‌مند شوند.

