آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه عمرانی ورزشی در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه ورزشی در شهرستان شادگان ظهر امروز پنجشنبه با حضور مقدم فرماندار شادگان، خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه شادگان، سرهنگ عشیری فرمانده انتظامی شادگان، سرهنگ آلبوغبیش فرمانده حوزه بسیج کارمندی، اسدی نسب رئیس اداره ورزش و جوانان شادگان و جمعی از مسئولین ادارات و دستگاه‌ها برگزار شد.

این پروژه‌ها با پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شادگان، شامل شروع عملیات اجرایی احداث خوابگاه ورزشی دو طبقه شهرستان شادگان، بازسازی و تکمیل جایگاه زمین چمن شهدای پتروشیمی، بازسازی و کاشت زمین چمن استادیوم تختی و تکمیل جایگاه دفاتر هیئت‌های ورزشی و محوطه سازی استادیوم تختی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی و نفت آغاز شد.