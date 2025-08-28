  1. استانها
  2. خوزستان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه عمرانی ورزشی در شادگان

آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه عمرانی ورزشی در شادگان

اهواز - عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی ورزشی در شهرستان شادگان با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه ورزشی در شهرستان شادگان ظهر امروز پنجشنبه با حضور مقدم فرماندار شادگان، خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه شادگان، سرهنگ عشیری فرمانده انتظامی شادگان، سرهنگ آلبوغبیش فرمانده حوزه بسیج کارمندی، اسدی نسب رئیس اداره ورزش و جوانان شادگان و جمعی از مسئولین ادارات و دستگاه‌ها برگزار شد.

این پروژه‌ها با پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شادگان، شامل شروع عملیات اجرایی احداث خوابگاه ورزشی دو طبقه شهرستان شادگان، بازسازی و تکمیل جایگاه زمین چمن شهدای پتروشیمی، بازسازی و کاشت زمین چمن استادیوم تختی و تکمیل جایگاه دفاتر هیئت‌های ورزشی و محوطه سازی استادیوم تختی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی و نفت آغاز شد.

کد خبر 6573088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها