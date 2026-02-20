هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسیر ارتباطی ذر سال‌های گذشته به‌دلیل وجود نقاط حادثه‌خیز متعدد و شرایط ناایمن، شاهد وقوع تصادف‌های فراوانی بوده که مشکلات زیادی را برای مردم شهرستان شادگان، مسافران و گردشگران ایجاد کرده است.

وی افزود: عملیات اجرایی تکمیل پایانی پروژه جاده شادگان– دارخوین در حال حاضر از پیشرفت مناسب و قابل قبولی برخوردار است و بخش‌های باقی‌مانده پروژه با سرعت در دست اجرا قرار دارد.

نماینده مردم شادگان با اشاره به بازدید میدانی از باند دوم محور شادگان–دارخوین تصریح کرد: در این بازدید، روند اجرای پروژه از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و بر رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل قسمت‌های باقی‌مانده تأکید شد.

خنفری در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، مشکلات تردد در این محور پرحادثه که در سال‌های گذشته تلفات جانی متعددی به همراه داشته است، برطرف خواهد شد و ایمنی عبور و مرور به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.