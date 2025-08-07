به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از مجموعه ورزشی شهید بوکانی اظهار کرد: نباید جنگ ۱۲ روزه را از یاد ببریم. در آن روزها مردم با تمام وجود پای کار آمدند، ایستادند، فریاد زدند و حماسه ساختند. حالا نوبت ماست که پای کار بیاییم. نامردی‌ست اگر بایستیم و فقط تماشا کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران اگر کسی با اخلاص و سلامت کار کند، بهترین بستر برای خدمت فراهم است. راه بسته نیست، فقط باید سالم و با نیت خالص حرکت کرد.

وی گفت: کار جهادی سه ویژگی اساسی دارد؛ اول اخلاص، دوم وقت گذاشتن واقعی، و سوم تحمل فحش و تخریب. کسی که وارد میدان جهاد می‌شود، باید بداند که با سختی‌ها و حتی ناسزاها روبه‌رو خواهد شد، اما مسیر خدمت همین است.

دبیر بیان کرد: دوستان عزیز در حوزه ورزش شهرداری توجه داشته باشند که مدیریت ورزش صرفاً از نظر محتوایی انجام نخواهد شد. ورزش یعنی ارتباط با هیئت‌ها، قهرمانان و بدنه اصلی جامعه. نمی‌توان از بیرون میدان، ورزش را مدیریت کرد.

رئیس فدراسیون کشتی افزود: از شهردار مشهد و اعضای محترم شورای شهر صمیمانه تشکر می‌کنم. شما تأثیرگذارترین افراد در این میدان هستید و اگر بخواهید، می‌توانید از ظرفیت‌های گسترده شهرداری برای احیای کشتی مشهد به بهترین شکل استفاده کنید.

وی گفت: اگر کشتی مشهد در کنار تهران و مازندران قرار بگیرد، بدون تردید کشتی ایران تکان خواهد خورد. مشهد ظرفیت عظیمی دارد که متأسفانه هنوز به طور کامل بالفعل نشده و حیف است اگر مورد استفاده قرار نگیرد.

دبیر اظهار کرد: خواهشی از شهردار مشهد دارم؛ جهاد شما در عرصه ورزش همین است، نگذارید کشتی و این ورزش در مشهد بی‌فروغ شود. مشهد می‌تواند قطب کشتی کشور باشد. بگذارید این سرمایه اجتماعی عظیم، به بار بنشیند.

رئیس فدراسیون کشتی بیان کرد: هیچ ورزشی در کشور مانند کشتی نمی‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. این ورزش هم فرهنگ‌ساز است و هم هویت‌ساز. همان‌گونه که کشتی در تاریخ ما ریشه دارد، باید در آینده ما هم نقش‌آفرین باشد.