نخستین خانه کشتی مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح پنجشنبه در آئین بهرهبرداری از مجموعه ورزشی شهید بوکانی اظهار کرد: یکی از نکات مهم و کلیدی در دوره ششم مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر مشهد، توجه به مقوله سلامتی، حال خوب و دلزنده کردن مردم بوده است؛ موضوعی که در کنار اجرای پروژههای عمرانی، جایگاه ویژهای در برنامهریزیها داشته است.
شهردار مشهد بیان کرد: در کنار افتتاح پروژههای بزرگ زیرزمینی مانند قطار شهری که بیش از چهار هزار نفر را مشغول به کار کرده، صدها پروژه روی زمین نیز در حال اجراست که به شکل مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار است.
وی گفت: براساس وعدههای دادهشده، در آیندهای نزدیک، هر هفته شاهد افتتاح پروژههای جدید در نقاط مختلف شهر خواهیم بود. یکی از مهمترین پروژههایی که در روزهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، اتصال بلوار امام خمینی (ره) به بلوار نماز است که نقش مهمی در بهبود زیرساختهای ترافیکی خواهد داشت.
قلندرشریف افزود: حوزه سلامت، نشاط و حال خوب جامعه، ارتباطی تنگاتنگ با ورزش و فعالیتهای حوزه تربیت بدنی دارد. در همین راستا، در دوره پنجم مدیریت شهری، ۳۲ مجموعه ورزشی افتتاح شد. این در حالی است که در دوره ششم تاکنون بیش از ۱۰۰ مجموعه ورزشی در سطح شهر و در حوزه بانوان و آقایان به بهرهبرداری رسیده است.
شهردار مشهد اظهار کرد: هماکنون ۲۲ پروژه کلان ورزشی در شهر مشهد در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارد. همچنین ۱۰ پروژه دیگر نیز در حال طی مراحل مطالعاتی نهایی هستند که امیدواریم عملیات اجرایی آنها نیز در همین دوره مدیریت شهری آغاز شود.
وی گفت: اگرچه شهرداری متولی مستقیم ورزش در شهر نیست، اما همواره تلاش کردهایم تا با ایجاد زیرساختهای مناسب، نقش حمایتی و مؤثری در ارتقا سطح ورزشی شهر ایفا کنیم.
قلندرشریف بیان کرد: مشهد، خاستگاه و سرچشمه جوشان پهلوانان و قهرمانانی است که در سطح ملی و بینالمللی افتخار آفریدهاند؛ نامهایی که زندهاند و هرگز فراموش نخواهند شد.
شهردار مشهد افزود: مایه افتخار ماست که امروز در رأس فدراسیون کشتی ایران، قهرمانی قرار دارد که نهتنها متخصص این ورزش است، بلکه خاک تشک کشتی را با جانودل لمس کرده است. بدون در نظر گرفتن نقش و حضور مشهدیها، نمیتوان تاریخ و افتخارات کشتی ایران را گزارش کرد. مشهد، خطهای کشتیپرور است؛ شهری با ریشههای عمیق در پهلوانی و قهرمانی که نمیتوان آن را نادید گرفت.
نظر شما