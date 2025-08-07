افتتاح خانه کشتی مشهد گامی مهم برای توسعه ورزش در مناطق کم برخوردار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف ظهر پنجشنبه در حاشیه آئین بهرهبرداری از خانه کشتی و مجموعه ورزشی شهید بوکانی اظهار کرد: امروز روز خوبی برای ورزشکاران مشهدی و جوانان بود؛ زیرا خانه کشتی مشهد به نام شهید حسین محراب و مجموعه ورزشی ییوکانی در یکی از محلات کمبرخوردار مشهد افتتاح شد.
شهردار مشهد بیان کرد: این مجموعه برای نخستینبار، خانه کشتی ویژهای را در اختیار نوجوانان و ورزشکاران مشهدی قرار میدهد؛ اقدامی قابل توجه که با هدف حمایت از استعدادهای ورزشی در محلات کمتر توسعهیافته انجام شده است.
وی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان احداث شده و شامل امکانات کامل ورزشی، زمین چمن فوتبال، زیرساختهای بهداشتی و عمومی است.
قلندرشریف گفت: نامگذاری این خانه کشتی به نام شهید حسین محراب نیز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار صورت گرفته است.
شهردار مشهد افزود: با بهرهبرداری از این مجموعه، امید میرود زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته کشتی در مشهد فراهم شده و گامی مؤثر در راستای عدالت ورزشی و توسعه زیرساختهای ورزشی در سطح شهر برداشته شود.
