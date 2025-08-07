کشتی مشهد نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از خانه کشتی و مجموعه ورزشی شهید بوکانی مشهد اظهار کرد: مردم اصل و اساس همه چیز هستند؛ هرچه داریم از مردم است و باید برای خدمت به آن‌ها تلاش کنیم؛ چرا که همیشه در همه عرصه‌ها حضور داشته‌اند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: امروز وظیفه ماست که از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در راستای خدمت به مردم استفاده کنیم. اگر به دنبال توسعه پایدار برای کشور هستیم و می‌خواهیم رفاه، آسایش و آرامش مردم را افزایش دهیم، هیچ راهی جز توجه به نیازهای اصلی جامعه جوان خود نداریم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد فضای شاد، بانشاط و سالم است و این مهم از مسیر ورزش محقق می‌شود.

وی گفت: همت و اراده شهرداری مشهد برای من نیز قابل تحسین است که به این موضوع مهم توجه داشته‌اند. وظیفه ما همراهی و همکاری برای پیشبرد این مسیر است. اگر نگران آسیب‌های اجتماعی هستیم و می‌خواهیم جوانانی سالم و پویا داشته باشیم، باید به توسعه زیرساخت‌های ورزشی توجه کنیم. هر اندازه در این زمینه تلاش کنیم و امکان فعالیت برای جوانان فراهم شود، شاهد نتایج بزرگ‌تری خواهیم بود.

مظفری بیان کرد: استعداد در استان وجود دارد، فقط باید زمینه و بستر لازم را فراهم کنیم. ضروری است که در همه شهرهای استان، حداقل یک خانه کشتی ایجاد شود که می‌توان از بودجه‌های عمرانی برای این منظور بهره گرفت. خوشبختانه اراده‌ای جدی در سطح ملی و در فدراسیون کشتی وجود دارد و تنها باید ظرفیت‌های استان احیا شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: اراده‌ای در مجموعه استان شکل گرفته و من نیز علاقه‌مند هستم که در این مسیر کمک کنم، اما تمام ارکان ورزش باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر، مسئولیت ماست.

وی گفت: کمتر از سه ماه پیش، به همراه شهردار مشهد، با آقای دبیر (رئیس فدراسیون کشتی) دیدار داشتیم و تصمیم گرفته شد که خانه کشتی در این منطقه که از نظر کشتی بسیار مستعد است، راه‌اندازی شود. خوشحالم که این پروژه به‌موقع به بهره‌برداری رسید. مشهد و خراسان رضوی به‌عنوان یکی از قطب‌های سنتی کشتی کشور، باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند و البته حمایت فدراسیون نیز نقش مهمی در این مسیر دارد.

مظفری اظهار کرد: مدیریت شهری سهم خود را در حوزه ورزش ایفا کرده و تمام ارکان شهر وظیفه دارند در این مسیر مشارکت کنند. در حال حاضر، از محل مولدسازی، دو تا سه پروژه حیاتی و مهم در مشهد و خراسان رضوی در دست اقدام است که برخی از آن‌ها نهایی شده‌اند. از جمله پروژه‌های باکیفیت پیش‌رو، پروژه سالن مهران است که در دستور کار قرار گرفته است.