جهاددانشگاهی خراسان شمالی پیشرو در اصلاح نژاد دام سبک و سنگین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه جوان دلویی: جهاد دانشگاهی خراسان شمالی در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و مطالعه، گسترش تحقیقات، شکوفایی استعدادها و ارائه خدمات تخصصی در استان را در دستور کار خود قرار داد.

فعالیت در عرصه گیاهان دارویی و تلقیح دام و آزمایشگاه تخصصی آنالیز شیر، آموزش‌های کاربردی ویژه دانشجویان از برنامه‌های ویژه جهاد دانشگاهی در سال‌های اخیر است. «میثم لعل عوض پور» دکترای مدیریت آموزشی، سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان شمالی و هم چنین عضو حقیقی شورای سیاستگذاری راهبری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی است. با او به مناسبت چهلمین و پنجمین سال تأسیس جهاد دانشگاهی درباره چالش و برنامه‌های جهاد دانشگاهی خراسان شمالی به گفت‌وگو نشستیم که در زیر می‌خوانید.

*مهمترین هدف جهاد دانشگاهی استان خراسان شمالی در عرصه ارتباطات علم با صنعت چه هست؟

طبق اساسنامه جهاد دانشگاهی، جهاد پلی میان صنعت و دانشگاه است که رویکرد کلی جهاد دانشگاهی در کشور و استان خراسان شمالی است. اما اینکه آیا در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی توانسته‌ایم این هدف عالی را به سرانجام برسانیم، پاسخ این است که جهاد دانشگاهی خراسان شمالی در سنوات گذشته نقش آفرینی متعددی در حوزه علم و صنعت داشته و از ظرفیت نخبگانی دانشگاه و ظرفیت نخبگانی سایر جهادهای دانشگاهی در کل کشور برای رسیدن به اهداف توسعه استان قدم برداشتیم اما بازهم به تلاش بیشتری نیاز داریم.

*جهاد دانشگاه خراسان شمالی در چه عرصه‌هایی بسیار موفق بوده است؟

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی اولین و بزرگ‌ترین مرکز آموزش علمی کاربردی و اولین مرکز رشد واحدهای فناوری را در استان راه اندازی کرده قبل از اینکه دانشگاه علمی کاربردی و پارک علم و فناوری در استان تأسیس شود. در اوایل دهه ۹۰، سی و دو واحد فناور فعال داشتیم. در حوزه خدمات پژوهشی مخصوصاً حوزه دام که یکی از توانمندی‌های اصلی استان خراسان شمالی هست، مرکز خدمات تخصصی دام و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین را داریم که پژوهشگران کار بلدی در این عرصه برای نوآوری و اقتصاد استان تلاش می‌کنند.

آزمایشگاه تخصصی و مجهز آنالیز شیر هم داریم که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، نظام پزشکی و نظام مهندسی کشاورزی همکاری و فعالیت‌های مشترکی داریم. یکی دیگر از فعالیت‌هایی که جهاد دانشگاهی خراسان شمالی اثرگذار بوده استفاده از توانمندی و ظرفیت دانشجویان است اما متأسفانه عدم شناخت مدیران خراسان شمالی نسبت به مجموعه جهاد دانشگاهی در استان خراسان شمالی باعث شده که این فعالیت کم نظیر کم رنگ شود.

*علت ناشناخته ماندن جهاد را در چه می‌دانید؟

این ایراد بر همه جهادگران خراسان شمالی وارد هست که چرا نتوانسته‌ایم جهاد را به نحو شایسته به مسئولین استانی و مدیران دستگاه اجرایی و نهادهای نظارتی معرفی کنیم. این نهاد عمومی غیر دولتی یک نهاد پویاست که مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای به این نهاد انقلابی دارند. فاصله‌ای در جهاد خراسان شمالی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی وجود دارد که باید بتوانیم با حضور در کنار دانشگاه ظرفیت‌های بالقوه رو بالفعل تبدیل کنیم و بتوانیم اثرگذاری نهاد علمی استان را به عینه مشاهده کنیم.

* برنامه شما در این راستا چه هست؟ ضمن آن مهم‌ترین برنامه جهاد دانشگاهی طبق ۷ برنامه راهبردی مقام معظم رهبری چه می‌دانید؟

ان شاءالله تلاش خواهیم کرد که مجموعه جهاد دانشگاهی فعال و پویاتر شود. جهاد دانشگاهی همواره نسبت به حفظ اتحاد ملی اصرار داشته و به دنبال انسجام ملی است. همواره نگاه جهاد اطاعت از رهبری و حمایت از دولت‌های مختلف هست و ارائه خدمات به کل کشور است. هم چنین طبق ۷ تکلیف راهبردی مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه مامجموعه‌ای هستیم که مبتنی بر درآمدهای خودمان هستیم باید به دنبال تحقیقات کاربردی باشیم تا اثرات آن را در جامعه و در صنعت ببینید.

الان بخشی از فعالیت‌های پژوهشی و علمی جهاد دانشگاهی در دسترس عامه مردم قرار گرفته است. مانند آنالیز شیر دام که نتایج آن در زندگی مردم دیده می‌شود. قطعاً با قوت بیشتری این مسیر ادامه خواهد یافت و این هم یکی از رویکردهای پیشرفت دانش است که علم و دانش همراه به خدمت به مردم باشد.