۲ بانوی فعال در حوزه قرآنی پلدختر تکریم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله برنامههای عیادت، دلجویی، سرکشی، قدردانی و تکریم مداحان، ستایشگران اهلبیت (ع)، خادمین و پیر غلامان حسینی (ع) در هیئتهای مذهبی
طی مراسمی با حضور جمعی از طلاب، روحانیون، ائمه جماعات، رزمندگان دفاع مقدس، پیشکسوتان هیئتهای مذهبی شهرستان پلدختر و مسلم رضایی پور مدیر بنیاد دِعبِل خُزاعی استان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکلهای دینی استان، هیئت مدافعان حرم شهرستان پلدختر و جمعی از بانوان فعال و هیئتی این شهرستان، از دو بانوی پیشکسوت حوزه هیئت در شهرستان پلدختر، «سیده فرخنده شاهرخی» و «مینا هاشمی» تکریم به عملآورده شد.
در این مراسم معنوی که همراه با سخنرانی حجتالاسلام مهدوی، مداحی و عزاداری ایام اسارت امالمصائب حضرت زینب کبری (س)، در هیئت مدافعان حرم مسجد امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد، با اهدای لوح تقدیری از سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حمایل خادمی حضرت زهرا (س) و هدایایی معنوی از سالها خدمات و زحمات این دو بانوی فرهیخته شهرستان پلدختر تکریم به عملآورده شد.
این دو بانوی فرهیخته پلدختری با پیشینهای مبارز و انقلابی، هر دو در عرصه مبارزات بر علیه رژیم منحوس پهلوی، اعتصابات دانشآموزی، حضوری فعال داشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران جنگ تحمیلی بهعنوان بهیار نقش بسزایی در پرستاری از مجروحان جنگی بر عهده داشتهاند.
«سیده فرخنده شاهرخی» و «مینا هاشمی» که با یکدیگر نسبت فامیلی و خویشاوندی دارند، همکاری با ستاد نمازجمعه شهرستان، تشکیل جلسات آموزش قرآن کریم، مداحی و سخنرانی در روضههای خانگی، تشکیل دارالقرآن و مؤسسات قرآنی و مشارکت در اجرای مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) را در کارنامه و سوابق خود دارند.
همکاری با مجموعههای انقلابی کمیته امداد، بنیاد شهید، تبلیغات اسلامی، تشکیل هیئت بانوان حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی برای بانوان و راهاندازی موکب برای جاماندگان پیادهروی اربعین حسینی (ع) در گلزار شهدای پلدختر از جمله فعالیتهای این بانوان محترمه است.
