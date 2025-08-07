  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۷

مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران با حضور مقامات کشوری و لشکری و آحاد مردم در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران با حضور مقامات کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم، با همت سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در حال تکمیل

کد خبر 6553579
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها