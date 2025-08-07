  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

۹۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در فلاورجان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از توقیف ۳ دستگاه کامیون حاوی ۹۶ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی از دپوی غیر قانونی سوخت در ۳ پارکینگ مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به پارکینگ‌های شناسایی شده اعزام و موفق شدند در بازرسی از ۳ دستگاه کامیون تانکردار، ۹۶ هزار لیترگازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ارزش سوخت‌های کشف شده را برابر بررسی کارشناسان ۳۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای متخلفان پرونده تشکیل و تحت رسیدگی مرجع قضائی قرار گرفت.

کد خبر 6553823

