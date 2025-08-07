۹۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در فلاورجان کشف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی از دپوی غیر قانونی سوخت در ۳ پارکینگ مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به پارکینگ‌های شناسایی شده اعزام و موفق شدند در بازرسی از ۳ دستگاه کامیون تانکردار، ۹۶ هزار لیترگازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ارزش سوخت‌های کشف شده را برابر بررسی کارشناسان ۳۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای متخلفان پرونده تشکیل و تحت رسیدگی مرجع قضائی قرار گرفت.