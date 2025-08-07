به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دویست و پنجاه و هفتمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، فردا جمعه ۱۷ مرداد، همزمان با روز خبرنگار روی آنتن شبکه مستند سیما میرود. این قسمت از «نردبان» به بهانه روز خبرنگار به همه خبرنگاران و روزنامهنگاران تقدیم شده است.
مسعود میر مستندساز و کارگردان فیلم «علی موسیو»، مهمان این قسمت از «نردبان» است؛ وی در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره تجربه فیلم مستند «علی موسیو» صحبت میکند. همچنین برشهایی از این فیلم مستند از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
مسعود میر از روزنامهنگاران باسابقه کشور است و از سال ۱۳۸۱ کار مطبوعاتی خود را با گروه سینما و تلویزیون هفتهنامه سروش جوان آغاز کرد و کمی بعد به روزنامه همشهری رفت. وی تجربه همکاری با چندین رسانه را دارد.
مستند «علی موسیو» روایت زندگی و زمانه مجاهدان مرکز غیبی تبریز و رهبرش «علی مُسیو» است که مقاومت و وطنپرستی را معنایی دیگر بخشیدند. آنها در مقابل استبداد فریاد آزادیخواهی سر دادند.
وحید فرجی دومین مهمان برنامه «نردبان» این هفته است. وی در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره مجموعه مستند «روزهای آزادی» سخن میگوید. این مجموعه مستند به دخالتهای سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومتهای مردمی و پیدایش حکومتهای سرکوبگر منجر شده است.
در بخش دیگری از برنامه «نردبان» این هفته، خلاصهای از یک گفتگو درباره پل استرند روی آنتن میرود. همچنین عکاسی مستند از منظر وی بررسی میشود. پل استرند، عکاس مشهور آمریکایی است؛ او، همراه با عکاسان عصر مدرن همانند آلفرد اشتیگلیتس و ادوارد وستون، در تثبیت عکاسی بهعنوان یک هنر در قرن بیستم نقش داشت.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۱۲ شب و ۱۴:۳۰ است.
