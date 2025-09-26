بازخوانی «صیادان؛ صید کولی کر» در جدیدترین «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌ «نردبان»، دویست و شصت و چهارمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۴ مهر روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود.

حمید احمدی لاری فیلمساز و پژوهشگر سینمای مستند مهمان «نردبان» این هفته است‌؛ وی در گفت‌وگو با حامد شکیبانیا درباره‌ موضوع «پژوهش در سینمای مستند»، سخن می‌گوید. همچنین برش‌هایی از فیلم مستند «صیادان؛ صید کولی کر» مرور می‌شود.

فیلم مستند «صیادان؛ صید کولی کر» در سال ۱۳۵۵ به کارگردانی و فیلمبرداری حمید احمدی لاری ساخته شده است. تاثیر برجسته و طولانی مدت این مستند بر آثار دیگر در حوزه‌ ادبیات و فرهنگ جنوب، از جمله رمان «کولی کر» نوشته‌ عباس عبدی، قابل مشاهده است.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور در گفت‌وگو با حامد شکیبانیا درباره‌ «امر واقع و ادوارد وستون» سخن می‌گوید و از این دریچه، نگاهی به کارنامه و آثار هنری ادوارد وستون دارد.

ادوارد وستون عکاس مشهور آمریکایی است که به دلیل نگاه خاصش به اشیا و دنیای پیرامون، شهرت پیدا کرده است. گویی برای او، اشیایی که در تجارب روزمره به کار می‌رفت به صورت پیکره‌هایی زنده و اندام‌وار درآمده بود.

در بخش «و اینک مستند»، کارنامه هنری ویم وندرز مرور می‌شود. «کارگاه تجربه» این هفته نیز اختصاص به کن برنز دارد. همچنین برش‌هایی از گفت‌وگو با احسان رجبی پخش می‌شود.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۲۴ و ۱۴:۳۰ است.