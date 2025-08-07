به گزارش خبرنگار مهر، عماد حق علی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه ورزش ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، بیان کرد: در خوزستان ۵۰ هیأت استانی و ۶۸۰ هیأت شهرستانی فعال هستند.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه تعداد ورزشکاران سازمان یافته جایگاه استان را نشان می‌دهد، تصریح کرد: در این بخش با ۲۵۶ هزار ورزشکار بیمه شده جز استان‌های برتر کشور هستیم که از این تعداد ۱۵۶ هزار نفر آقایان و مابقی بانوان هستند.

وی بخش قهرمانی را حائز اهمیت دانست و گفت: هیأت‌ها و اداره کل در این مسأله نقش دارند لذا باید برنامه ریزی خوبی با هیأت‌ها داشته باشیم که از ابتدای سال هدف گذاری ها انجام شده تا در میادین جهانی، بین المللی و … حضور داشته باشیم.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان سال ۱۴۰۳ را سالی خوب برای ورزش خوزستان اعلام کرد و ادامه داد: در این سال بیش از ۱۰۳ رویداد ورزشی برای استان میزبانی کرده‌ایم که باعث می‌شود خروجی ورزشکاران و مربیان در فدراسیون‌ها را برای حضور در مسابقات داشته باشیم. به طور میانگین به این میزبانی‌ها ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرد.

حق علی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۹۷۳ مقام توسط ورزشکاران خوزستانی کسب شده است، گفت: در سطح استان یک هزار و ۱۲۷ باشگاه ورزشی فعال است و ۲۳۷ باشگاه در سطح مسابقات کشوری فعالیت دارند.

وی در خصوص تقدیر از ورزشکاران مدال آور خوزستان، بیان کرد: ورزشکاران رده‌های مختلف آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک مورد تجلیل قرار گرفتند. در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ ورزشکار با اعتبار یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومانی مورد تقدیر قرار گرفتند، سال ۱۴۰۱ نیز ۹۳ ورزشکار با اعتبار یک میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان، سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۱ ورزشکار با مبلغ ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان و سال گذشته نیز ۴ میلیارد و ۷۹۸ هزار اهدا شده است.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر اهمیت آموزش، عنوان کرد: مربی و داورها نباید در یک درجه مدرک بماند و برای ارتقا سطح باید تلاش کنند تا دانش آنها بروز شود. در این راستا سال گذشته ۲۵۴ دوره مربیگری و یک هزار و ۱۶۳ کارگاه دانش افزایی برگزار شده است.

به گفته حق علی، یک هزار و ۴۹۲ باشگاه خصوصی در سطح استان فعال است که به ورزش استان کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: اعتبارات سال گذشته باشگاه‌ها ۱۴ میلیارد از تبصره ۱۸ بوده است.