به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشرفت و توسعه نهاوند که با حضور مسئولان مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی این ستاد، شناسایی و فعال‌سازی تمام پتانسیل‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان برای نیل به رشد فراگیر است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی، اتاق اصناف و نخبگان افزود: هم‌افزایی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه‌های عملیاتی مؤثر را فراهم کند.

فرماندار نهاوند با اشاره به اهمیت برندسازی برای محصولات محلی تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان نهایت استفاده را برده و محصولات را در سطح ملی و حتی بین‌المللی معرفی کنیم تا زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود.

بیرانوند همچنین با اشاره به لزوم تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه عمرانی گفت: باید اقدامات کارشناسی در زمینه راه، اینترنت، گردشگری، صنایع تبدیلی، معادن و کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذار انجام گیرد.

وی تدوین پیوست گردشگری برای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان را نیز لازم دانست و گفت: این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در افزایش جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم نهاوند ایفا کند.

گفتنی است؛ ستاد توسعه و پیشرفت نهاوند به ریاست فرمانداری و با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در دستور کار دارد.