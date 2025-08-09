به گزارش خبرنگار مهر، کمیل لاهوتی ظهر شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک هفدهم مرداد به تشریح اقدامات انجام شده مدیریت شهری و برنامه‌های آینده شهرداری سیاهکل پرداخت و با اشاره به سوالات مطرح‌شده در خصوص برگزاری مراسم اقوام از سوی خبرنگاران و شهروندان اظهار کرد: در مورد برگزاری مراسم اقوام از این طرح استقبال می‌کنم و هزینه‌های آن از محل اعتبارات فرهنگی شهرداری تأمین خواهد شد.

شهردار سیاهکل همچنین به موضوع خانه عضدی اشاره کرد و افزود: این ملک با ارزش که بخشی از آن در اختیار میراث فرهنگی است، نیاز به مرمت دارد و با پیگیری‌های انجام شده و با توافقی بعمل آمده با میراث فرهنگی برای تبدیل این مکان به مرکز هنرهای معاصر صورت گرفته شهرداری آماده همکاری برای حفظ و بهره‌برداری از این فضای تاریخی است.

شهردار سیاهکل در ادامه در پاسخ درباره کمبود امکانات در پارک‌های شهر اضافه کرد: شهرداری در صدد نصب دوربین‌های نظارتی، نورپردازی، تجهیز زمین‌های بازی کودکان و سنگ‌فرش معابر بمنظور ایجاد محیطی امن و مناسب برای خانواده‌ها است.

لاهوتی با اشاره به پروژه‌های کلان شهری از جمله کمربندی خیام و راه سیاهکل گفت: این پروژه‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است و ان شاءالله با تخصیص اعتبارات لازم به زودی شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.

وی همچنین از خرید ماشین آلات جدید برای خدمات‌رسانی بهتر شهری خبر داد.

شهردار سیاهکل سپس با تشکر از اعضای شورای شهر و فرماندار، گفت: همدلی و تلاش مسئولان شهرستان باعث شده تا پروژه‌های متعددی به سرانجام برسد.

به گفته وی پیگیری تأسیس داروخانه مستقل در شرق گیلان و تکمیل بیمارستان سیاهکل که از نیازهای منطقه است.

شهردار سیاهکل در پایان به نقش کلیدی رسانه‌ها در نظارت و پیشبرد اهداف شهری اشاره کرد و گفت: شهرداری سیاهکل آماده همکاری بیشتر با خبرنگاران است.

در پایان این مراسم از خبرنگاران و اصحاب رسانه به پاس فعالیت‌های رسانه‌ای و انعکاس صدای مردم تقدیر شد.