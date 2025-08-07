به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی در جمع خبرنگاران با اشاره به حجم گسترده خدمات ارائه‌شده توسط نیروهای امدادی در ایام اربعین، اظهار کرد: امسال در داخل کشور بیش از ۷۰ هزار نفر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر در محورهای شرقی تا مرزهای غربی کشور مستقر شده‌اند و خدمات امدادی، نجات، اجتماعی و حتی پشتیبانی سلامت را به زائران ارائه می‌دهند.

وی افزود: در خاک عراق نیز بالغ بر ۸۲۰۰ نفر از پزشکان ایرانی مستقر هستند که همراه با ۱۸۰۰ نفر از اعضای موکب‌های مردمی در بیش از ۸۰۰ موکب، فعالیت سلامت‌محور دارند. علاوه بر این، بیمارستان امام علی (ع) متعلق به جمعیت هلال‌احمر ایران و سایر پایگاه‌های سلامت نیز به‌صورت فعال در حال ارائه خدمت هستند.

کولیوند با اشاره به جلسات اخیر خود با مقامات بهداشتی عراق تصریح کرد: هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر محترم بهداشت عراق داشتیم که در نتیجه آن، هماهنگی‌های لازم برای حضور فعال پزشکان ایرانی در بیمارستان‌های این کشور انجام شد. همچنین در حال حاضر حدود ۲۰ دستگاه آمبولانس و خودرو نجات در خاک عراق مستقر هستند.

وی ادامه داد: بالگردهای امدادی ما در مرزهای غربی مستقرند و در صورت نیاز وارد خاک عراق می‌شوند. همچنین دو فروند هواپیمای امدادی به عنوان بیمارستان هوایی، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار جمعیت قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار خدمت امدادی و درمانی در خاک عراق ارائه شده، افزود: خدمات ارائه شده قابل تحسین است و خوشبختانه تاکنون بیماری شایعی در میان زائران گزارش نشده است. این موضوع حاصل همکاری منسجم با وزارت بهداشت عراق در حوزه نظارت بهداشتی بر تولید و پخت غذا، بهداشت محیط و مدیریت بیماری‌هاست.

کولیوند با اشاره به فرآیند انتقال بیماران از خاک عراق به داخل کشور نیز گفت: اگر زائری بیمار شود و شرایط انتقال را داشته باشد، بلافاصله به داخل کشور منتقل می‌شود تا ظرفیت درمانی در داخل عراق برای دیگر زائران خالی بماند. همین حالا در نقطه صفر مرزی و داخل خاک عراق، درمانگاه‌های مجهز با حضور متخصصان در حال خدمت‌رسانی‌اند و حتی در طول مسیر نیز پزشکان در کنار جاده مستقر هستند و خدمات ارائه می‌دهند.

وی وضعیت فعلی پایانه خسروی را مطلوب توصیف کرد و افزود: رضایتمندی زائران از کیفیت خدمات بالا است؛ سرعت و نظم در خدمت‌رسانی مشهود است و علی‌رغم ازدحام، هیچ صفی وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده مدیریت عالی و منسجم در سطح استان و همکاری همه دستگاه‌هاست.

کولیوند تأکید کرد: امسال نسبت به سال گذشته نیز کیفیت خدمات ارتقا یافته و مسیر تردد روان‌تر شده که این خود نشان‌دهنده انسجام بیشتر و تجربه بالاتر تیم‌های عملیاتی است. تاکنون در خاک عراق تنها شش حادثه ترافیکی گزارش شده که ۹۵ درصد مصدومان به داخل کشور منتقل شده‌اند و فقط چند نفر در بیمارستان‌های عراق بستری هستند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی توسط زائران گفت: از مردم عزیز خواهش می‌کنم در ساعات اوج گرما، از تردد در فضای باز پرهیز کنند و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند. در حال حاضر همراهی مردم با عوامل امدادی بسیار خوب است و باید این همراهی تا پایان سفر معنوی اربعین ادامه داشته باشد.