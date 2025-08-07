  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از پروژه بیمارستان ۳۵۰تختخوابی میاندوآب

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از پروژه بیمارستان ۳۵۰تختخوابی میاندوآب

ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی در جریان سفر به شهرستان میاندوآب، از پروژه بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مه، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در بازدید از بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی میاندوآب با تأکید بر نقش حیاتی این بیمارستان در ارتقای نظام سلامت شهرستان میاندوآب، گفت: با بهره‌برداری از این بیمارستان جدید، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی منطقه افزایش خواهد یافت و زمینه جذب متخصصین و توسعه خدمات بهداشتی برای مردم میاندوآب فراهم می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر تسریع روند تکمیل این بیمارستان، افزود: برای تأمین اعتبار موردنیاز تکمیل و تجهیز این بیمارستان، تنها به یک منبع اکتفا نشود و منابع مختلف برای این منظور پیش‌بینی شود.

برنامه اولیه احداث این بیمارستان با ظرفیت ۲۰۰ تخت آغاز شد، سپس با پیگیری مسئولین به ۲۵۰ و نهایتاً ۳۵۰ تخت افزایش یافت و شامل احداث بخش‌هایی نظیر آی‌سی‌یو، دیالیز، جراحی و بستری می‌شود.

با اجرای این پروژه کلان، شهرستان میاندوآب گامی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های درمانی خواهد برداشت.

کد خبر 6554004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها