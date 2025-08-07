به گزارش خبرگزاری مه، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در بازدید از بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی میاندوآب با تأکید بر نقش حیاتی این بیمارستان در ارتقای نظام سلامت شهرستان میاندوآب، گفت: با بهره‌برداری از این بیمارستان جدید، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی منطقه افزایش خواهد یافت و زمینه جذب متخصصین و توسعه خدمات بهداشتی برای مردم میاندوآب فراهم می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر تسریع روند تکمیل این بیمارستان، افزود: برای تأمین اعتبار موردنیاز تکمیل و تجهیز این بیمارستان، تنها به یک منبع اکتفا نشود و منابع مختلف برای این منظور پیش‌بینی شود.

برنامه اولیه احداث این بیمارستان با ظرفیت ۲۰۰ تخت آغاز شد، سپس با پیگیری مسئولین به ۲۵۰ و نهایتاً ۳۵۰ تخت افزایش یافت و شامل احداث بخش‌هایی نظیر آی‌سی‌یو، دیالیز، جراحی و بستری می‌شود.

با اجرای این پروژه کلان، شهرستان میاندوآب گامی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های درمانی خواهد برداشت.