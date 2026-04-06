به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۳ میلیونی شدن پویش ملی جانفدا، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به این پویش پیوست.

حجت‌الاسلام قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همزمان با پویستن به پویش جانفدا در ویراستی نوشت:

جان من پیشکشی است در برابر وفا و حضور بی نظیر مردم در میدان.

با افتخار جان فدای، ایران هستیم.

هیهات منا الذله

گفتنی است پویش مردمی «جانفدا برای ایران» که پاسخی قاطع به تهدیدات علیه تمامیت ارضی کشور است، همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است. عموم مردم شریف ایران اسلامی می‌توانند برای عضویت در این پویش، عدد ۱ را به ۳۰۰۰۱۱۵۵ پیامک کرده یا به سایت janfadaa.ir مراجعه کنند.