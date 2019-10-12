به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح شنبه در مراسم بدرقه مبلغان دینی اعزامی به اربعین حسینی، در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، بیان کرد: مجموعاً این اداره کل در سطح هشت شهرستان استان سمنان، ۸۲۷ مبلغ خواهر و برادر را ویژه اربعین اعزام می‌کند که ۳۴۷ نفر از آنان راهی پیاده‌روی اربعین می‌شوند و مابقی در مراسم درون استان، اجرای برنامه خواهند کرد.

وی بابیان اینکه از بین این تعداد روحانیان اعزامی، ۲۵ خطیب ویژه در طول ایام اربعین برنامه‌های تبلیغی خود را اجرا می‌کنند، تاکید کرد: از میان ۴۸۰ مبلغ اعزامی ویژه اربعین ۳۵۰ نفر بومی هستند همچنین ۴۲ نفر خطیبان ویژه در طول اربعین برنامه‌های تبلیغی خود پیاده خواهند کرد.

ضرورت احترام به حاکمیت عراق

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان سمنان بابیان اینکه در ایام اربعین ۸۸ مبلغ غیربومی نیز در سطح استان اعزام خواهند شد، تاکید داشت: تبیین هدف والای امام حسین(ع) در قیام عاشورا، سبک زندگی حسینی و عاشورایی، فرهنگ مقاومت، مسائل منطقه‌ای و اقتصادی و سیاسی، احادیث، معضلات اجتماعی، آیات قرآن و ... در زمره محورهای تبلیغی مبلغان در اربعین است.

شکری درباره اهمیت اربعین نیز گفت: اربعین در حقیقت آئینه رفتار مسلمانان و به خصوص شیعیان است لذا یکی از رسالت‌هایی که روحانیان اعزامی بر عهده‌دارند این است که به زائران در قالب برنامه‌های تبلیغی معرفت زیارت، احترام به حاکمیت عراق، احترام به مذهب و میزبانان اربعین، اهداف زیارت و ... را انتقال دهند.

وی بابیان اینکه اختلاف‌افکنی بین مسلمانان، تکریم میزبانان، ضرورت حفظ وحدت و همچنین شبهات دینی، مسائل اعتقادی و ... در زمره دیگر مواردی است که مبلغان اعزامی درباره آن‌ها تذکر خواهند داد، گفت: از این بابت باید گفت مبلغان دینی در اربعین رسالتی خطیر دارند.

احیای سنت حسنه چاووشی خوانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین افزود: یکی از برنامه‌هایی که امروز در حاشیه بدرقه روحانیان و مبلغان اعزامی به اربعین اجرا شد، آئین سنتی چاووشی خوانی بود مراسمی که توسط پیر غلامان اهل بیت(ع) استان سمنان غالباً انجام ولی این روزها دیگر کمتر از آن یاد می‌شود.

شکری گفت: یکی از مسائلی که در زمینه ترویج و تبلیغ مفاهیم دینی باید به آن پرداخت، حفظ سنت‌های نیک است که چاووشی‌خوانی به واسطه برکت و حرمتی که دارد در زمره این سنت‌ها است که می‌بایست آن را حفظ کنیم.

وی بابیان اینکه این اداره کل با برگزاری مراسم چاووشی‌خوانی در بدرقه زوار قصد دارد تا این آئین سنتی را غنا بخشد، تاکید کرد: چاووشی‌خوانی این روزها مورد بی‌مهری واقع‌شده و اشعار زیبای آن جز در سینه پیر غلامان درجایی دیگر وجود ندارد لذا باید نهادهای فرهنگی، هنرمندان، فعالان عرصه رسانه و ... برای احیای این سنت نیکو اقدام کنند.

اعزام به سوی کربلا

آئین سنتی چاووشی خوانی از آداب‌ورسوم سنتی اسلامی و پسندیده و همچنین بدرقه تعدادی از مبلغان اعزامی به پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی با حضور اعضای شبکه تبلیغی، فعالان فرهنگی و مذهبی برگزار شد.

چاووشی‌خوانی پیر غلامان باهدف زنده نگه‌داشتن این سنت حسنه اسلامی و دینی در زمره بخش‌های قابل توجه این مراسم بود همچنین در حاشیه این مراسم تنی چند از کارکنان تبلیغات اسلامی استان نیز به مراسم اربعین اعزام شدند.

مبلغان اعزامی تبلیغات اسلامی استان سمنان به اربعین حسینی اقدامات فرهنگی و ترویجی و تبلیغی را در موکب‌ها و مسیرهای راهپیمایی بین نجف تا کربلا و همچنین شهر کربلا اجرا خواهند کرد.