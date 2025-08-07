فرودگاه اراک کلید طلایی توسعه گردشگری در قلب ایران

به گزارش خبرنگارمهر، محمود مرادی نراقی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین رونمایی و بهره‌برداری از هواپیمایی اراک ایر (پرواز امیرکبیر) با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، اظهار کرد: در شرایطی که منطق اقتصادی صرف ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش هوایی را غیرقابل توجیه جلوه دهد، اما آنچه باعث تحقق این پروژه شد، تعهد و دلبستگی سرمایه‌گذار به زادگاهش بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: یکی از دغدغه‌های دیرینه مردم اراک، وجود فرودگاهی فعال اما بدون هواپیما بود، امروز با همراهی بخش خصوصی و ورود سرمایه‌ای از دل همین استان، این نگرانی به پایان رسید و امید تازه‌ای در دل مردم زنده شد.

مرادی نراقی با تأکید بر لزوم فراهم آوردن زیرساخت‌های گردشگری، گفت: حمل‌ونقل یکی از کلیدی‌ترین نیازهای توسعه این صنعت است، راه‌اندازی این خط هوایی، نه‌تنها گامی در مسیر تسهیل سفر به استان مرکزی است، بلکه ضرورت حمایت از ادامه فعالیت آن نیز بر عهده نهادهای استان خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان مرکزی افزود: این استان گنجینه‌ای از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی است، از بازار تاریخی اراک که در آستانه ثبت جهانی قرار دارد تا آرامگاه‌های منسوب به پیشوایان اسماعیلی در انجدان و کهک و مسیرهای مذهبی و زیارتی که قابلیت تبدیل به مقصدهای مهم گردشگری را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اضافه کرد: روایتی تاریخی از سفر سه دانشمند ایرانی به بیت‌لحم برای اعلام تولد پیامبر مسیح وجود دارد که به‌نوعی به منطقه ساوه نسبت داده می‌شود و حتی مارکوپولو در سفرنامه‌اش از وجود آرامگاه این افراد در ساوه یاد کرده است که این ظرفیت می‌تواند مبنای شکل‌گیری یک جریان قوی گردشگری مذهبی در منطقه باشد.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری در کشور طی سال‌های اخیر با موانع و آسیب‌هایی همچون کرونا، تحریم‌ها و تبلیغات منفی مواجه بوده است، افزود: با وجود این چالش‌ها، در صورت تداوم رویکرد حمایتی دولت، می‌توان امیدوار بود که این بخش حیاتی از اقتصاد استان بار دیگر رونق بگیرد.