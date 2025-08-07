به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر پنجشنبه در آئین رونمایی و بهره‌برداری از یک فروند هواپیما در اراک، با اشاره به اینکه فرودگاه اراک در سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرفعال بود، اظهار کرد: فعالیت فرودگاه اراک، یکی از مطالبات جدی مردم و حلقه گمشده‌ای در مسیر توسعه استان مرکزی بود که امروز با همراهی مسئولان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ثمر نشست.

وی افزود: نبود پروازهای منظم یکی از موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گردشگری داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه سلامت محسوب می‌شد.

جمالیان با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت‌های بیمارستان سینای اراک در حوزه گردشگری سلامت گفت: به دلیل غیرفعال بودن فرودگاه، بسیاری از بیماران خارجی امکان مراجعه به این مرکز درمانی را نداشتند و این موضوع بارها در سطح وزارتخانه مطرح شده بود.

وی ادامه داد: اگر فضای همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان نبود، تحقق این پروژه ممکن نمی‌شد ضمن اینکه سرمایه گذار خصوصی این فرودگاه، در شرایط سخت اقتصادی با انگیزه‌ای برخاسته از تعهد به شهر و استان خود، اقدامی شجاعانه انجام دادند که شایسته قدردانی ویژه است.

جمالیان افزود: آغاز پروازهای فرودگاه اراک کمک شایانی به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران، افزایش رفت‌وآمدهای تجاری، تسهیل فعالیت‌های صنعتی و رونق گردشگری فرهنگی، تاریخی و درمانی در استان مرکزی خواهد کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امید است در سایه همدلی و همکاری بین مسئولان و بخش خصوصی، شاهد رشد سریع‌تر شاخص‌های توسعه‌ای در استان باشیم و اراک به جایگاه واقعی خود در حوزه حمل‌ونقل هوایی و گردشگری دست یابد.