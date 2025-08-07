به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین رونمایی از یک فروند هواپیما در فرودگاه شهدای اراک، این اقدام را فرصتی مهم برای بهبود ارتباطات هوایی و جابجایی مسافران و کالا دانست و گفت: استان مرکزی با راه‌اندازی خط هواپیمایی جدید در اراک، وارد مرحله تازه‌ای در حوزه حمل‌ونقل هوایی شده است و می‌تواند جهشی در اشتغال، گردشگری و توسعه زیرساخت‌های استان ایجاد کند.

استاندار مرکزی افزود: دسترسی بهتر به مقاصد مختلف داخلی و زیارتی، بستر مناسبی برای افزایش حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

زندیه وکیلی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های محلی، افزود: سرمایه‌گذاری در این ایرلاین از ظرفیت‌های داخلی استان تأمین شده و نشان می‌دهد که می‌توان با تکیه بر منابع درون‌زا، پروژه‌های بزرگ را در استان عملیاتی کرد.

وی همچنین از آغاز پرواز مستقیم به نجف طی ۲ روز آینده و راه‌اندازی پروازهای منظم به عسلویه خبر داد و گفت: امید است تا پایان مهر، پرواز به سایر شهرها نیز از فرودگاه اراک برقرار شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: در کنار این طرح، توسعه شهرک لجستیکی در مجاورت فرودگاه نیز در دستور کار قرار دارد که با مشارکت سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی انجام می‌شود.

زندیه وکیلی همچنین به نقش مهم رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: در نخستین پرواز هواپیمایی اراک امیرکبیر به مقصد مشهد، خبرنگاران استان حضور خواهند داشت که این حرکت به مناسبت روز خبرنگار و برای تجلیل از زحمات آنان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: فرودگاه اراک با باندی به طول سه هزار و ۷۰۰ متر و ترمینالی با ظرفیت پروازهای داخلی و خارجی، توانایی انجام پرواز با هواپیماهای بزرگ از جمله ایرباس ۳۰۰ را در هر ساعت از شبانه‌روز دارد.

استاندار مرکزی تأکید کرد: همکاری و تمرکز مدیران بر پروژه‌های کلان مانند این خط هواپیمایی، می‌تواند مسیر توسعه این استان را تسریع کند و آینده‌ای روشن برای صنعت حمل‌ونقل هوایی رقم بزند.