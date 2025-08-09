زمان فراخوان جذب هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ مشخص شد

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان برگزاری فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در سال جاری گفت: قرار بود فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مرداد ماه برگزار شود که با توجه به شرایطی که پیش آمد و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار نشد.

وی ادامه داد: قطعاً فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حداکثر آبان ماه برگزار می‌شود.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تعدادی از پرونده‌های جذب سال ۱۴۰۳ در برخی از دانشگاه‌ها هنوز تکمیل نشده و حتی به برخی از دانشگاه‌ها اخطار داده‌ایم که سهمیه جذب آنها در صورت تکمیل نشدن پرونده‌های مذکور قطع خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حسینعلی قبادی رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم نیز اخیراً در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره زمان انتشار فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ گفت: برای اعلام فراخوان جدید باید تکلیف نهایی ردیف‌های سال گذشته توسط سازمان امور استخدامی مشخص و در این زمینه مساعدت کند.

وی یادآور شد: مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در انتظار ابلاغ ردیف‌های استخدامی است تا سپس فراخوان را صادر کند تا مانند برخی سال‌ها متقاضیان و نخبگان جذب شوند و سال‌ها بلا تکلیف در دانشگاه‌ها منتظر ردیف استخدامی بمانند و سر گردان شوند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم توضیح داد: شیوه نامه جدید برای فراخوان جذب ۱۴۰۴ قرار بود که از خرداد آغاز شود که شیوه نامه مقدمه فراخوان است، که ما در اردیبهشت ویراست آن را تهیه کردیم و از خرداد تاکنون در هیئت مرکزی جذب و کارگروه ویژه آن در حال بررسی است.

بر اساس این گزارش، فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بنا به اعلام نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جذب اعضای هیئت علمی، برگزار می‌شود و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و حوزوی علاقه‌مند به فعالیت در حیطه دانشگاهی به عنوان عضو هیئت علمی این فرصت را فراهم می‌کند تا برای جذب ثبت نام کنند.

فراخوان جذب اعضای هیئت‌علمی از سال ۱۴۰۲ با تأیید دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی انجام می‌شود. یکی از مشکلات اساتیدی که در فراخوان‌ها جذب می‌شدند این بود که صدور حکمشان توسط دانشگاه‌ها به دلیل‌عدم صدور کد استخدامی توسط سازمان امور استخدامی صادر نمی‌شد، از سوی دیگر طولانی شدن صدور کد استخدامی در وضعیت پرداخت حقوق این اساتید نیز مشکل ایجاد می‌کرد از همین رو از سال ۱۴۰۲ رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان برنامه بودجه امضا کردند که ردیف استخدامی قبل از فرایند جذب اخذ شود.

بر اساس اعلام مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، این مرکز صرفاً نظارت کلی بر روند کلی کار جذب را انجام می‌دهد و دانشگاه‌ها خودشان فرایند مصاحبه علمی و عمومی جذب را انجام می‌دهند، این امر در هیئت اجرایی تصویب و در نهایت به مرکز جذب ارسال می‌شود. مرکز استعلام‌های قانونی افراد را دریافت می‌کند و در نهایت پرونده افراد به این شیوه تکمیل و در هیئت مرکزی جذب تصویب می‌شود.