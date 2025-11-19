به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و شصت و ششمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و در آن علاوه بر بررسی پرونده‌های متقاضیان ماده ۱۵، بر تسریع در صدور ردیف‌های استخدامی، تعیین‌تکلیف پرونده‌های باقیمانده فراخوان‌ها و برنامه‌ریزی برای جذب هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ تأکید شد.

در بخش پیش از دستور، ۹ پرونده متقاضیان ماده ۱۵ که در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گرفته بود، مطرح و تأیید شد.

در ابتدای جلسه، نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس‌جمهور درباره لزوم تسریع در صدور ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار جذب اعضای هیئت علمی قرائت شد و پاسخ رئیس‌جمهور که بر پیگیری ویژه این موضوع تأکید داشت به اعضا اطلاع‌رسانی شد.

همچنین مقرر شد بنیاد ملی نخبگان فهرست معرفی‌شدگان خود برای جذب هیئت علمی را به هیئت عالی جذب ارسال کند تا حداکثر طی یک هفته ردیف استخدامی مربوطه تخصیص یابد.

در ادامه، سید جلیل حسینی رئیس مرکز جذب امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند فراخوان جذب سال ۱۴۰۴ ارائه داد. بر اساس مصوبه جلسه، چنانچه اطلاعات افراد جذب‌شده در فراخوان ۱۴۰۳ مطابق فرمت تعیین‌شده تکمیل و ارسال شود، مجوز استخدامی وزارت بهداشت ظرف ۴۸ ساعت صادر خواهد شد. همچنین کارگروهی متشکل از سه عضو هیئت عالی زیر نظر دبیر هیئت عالی جذب برای برنامه‌ریزی صدور مجوزهای ردیف استخدامی فراخوان ۱۴۰۴ وزارت بهداشت تشکیل می‌شود.

در بخش دیگری از جلسه، دکتر حسینعلی قبادی دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از پرونده‌های باقی‌مانده فراخوان‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ارائه کرد.

هیئت عالی جذب مقرر کرد که در اسرع وقت درباره دانشگاه‌هایی که دارای پرونده‌های مانده از فراخوان ۱۴۰۳ هستند تصمیم‌گیری شود تا امکان برگزاری فراخوان سال ۱۴۰۴ فراهم شود.

همچنین در راستای ساماندهی هیئت‌های اجرایی در شهرستان‌ها، مصوب شد در مناطقی که چند دانشگاه دولتی، علوم پزشکی و غیرپزشکی فعال هستند اما تعداد اعضای هیئت علمیِ دارای مرتبه استادیاری یا بالاتر آنان به نصاب تشکیل هیئت اجرایی مستقل نمی‌رسد، در صورتی که مجموع اعضای هیئت علمی دو دانشگاه به حداقل ۸۰ نفر برسد، امکان تشکیل هیئت اجرایی مستقل فراهم شود. تدوین آئین‌نامه مربوطه نیز پس از ارائه پیشنهاد دبیران هیئت‌های مرکزی جذب و با تصویب هیئت عالی انجام خواهد شد.

در پایان این جلسه، تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف از جمله دانشگاه‌های اراک، خلیج فارس، صنعتی ارومیه، کوثر، مازندران، استان مازندران، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی فسا، علوم پزشکی توانبخشی و سلامت اجتماعی، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی یاسوج، علوم پزشکی اردبیل، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی رفسنجان، علوم پزشکی ایلام، علوم پزشکی بوشهر، ملی مهارت، قم، مؤسسات اقتصادی، رازی کرمانشاه، امام صادق (ع)، گیلان، علوم پزشکی شیراز، صنعتی قوچان، زنجان، شهید چمران اهواز، صنعتی قم، سمنان و بناب تأیید صلاحیت شدند.