مهلت بررسی تبدیل وضعیت اساتید ۲۰ روز تعیین شد

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخون جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: همچنان منتظریم فراخوان جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام شود و پیش بینی ما این است که تا آبان فراخوان جدید اعلام می‌شود.

وی افزود: اکنون اصرار داریم دانشگاه‌ها پرونده‌های سنوات گذشته خود را تعیین تکلیف کرده و به مرکز جذب ارسال کنند.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین افزود: مهلت بررسی تبدیل وضعیت اساتید در هیئت مرکزی جذب به شرط ارسال کامل پرونده از سوی دانشگاه، ۲۰ روز تعیین شد.

وی توضیح داد: بعضی از دانشگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای عمل کرده و یا شرایط دانشگاه خود را با نظر هیئت اجرایی تغییر می‌دادند که قابل قبول نبود برای همین عنوان شد اختیار تبدیل وضعیت با دانشگاه است اما برای تأیید نهایی باید به هیئت مرکز جذب ارسال شود.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: هدف از ارسال پرونده تبدیل وضعیت به هیئت مرکزی جذب وزارت علوم این است که هیئت مرکزی بررسی کند آیا روند امتیازات علمی، پژوهشی و کیفیت تدریس درست بوده یا خیر و تا ۲۰ روز هیئت مرکزی جذب فرصت دارد نتیجه را اعلام کند.

وی ادامه داد: اگر دانشگاه پرونده را بررسی کرده و به طور کامل به هیئت مرکزی جذب ارسال کند هیئت مرکزی جذب تا ۲۰ روز فرصت دارد پرونده را بررسی کرده و جواب مثبت و منفی خود را ارسال می‌کند.