به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «الهام علیاف» رئیسجمهور جمهوری آذربایجان وارد ایالات متحده آمریکا شد.
بر اساس این گزارش، هواپیمای حامل علی اف در پایگاه هوایی اندروز آمریکا به زمین نشست.
قرار است رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در جریان این سفر با نخست وزیر ارمنستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.
پیشتر منابعی در کاخ سفید اعلام کرده بودند که ترامپ نشستهایی با مقامات جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان طی فردا جمعه برگزار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، ممکن است مقامات این ۲ کشور از دستیابی به توافق صلح بعد از نشستهای مذکور خبر دهند.
به نظر میرسد قرار است در این نشست درباره مسأله مورد مناقشه قره باغ صحبت شود.
نظر شما