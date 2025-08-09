پاشینیان: آنچه در واشنگتن رخ داد، تاریخی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان با اشاره به دیدار با الهام علییف، رئیس جمهور آذربایجان در واشنگتن، گفت که ایروان و باکو سرانجام به صلح دست پیدا کردند.
وی یادآور شد: آنچه امروز رخ داد، رویدادی تاریخی است. ماههاست که گفتهام بین ارمنستان و آذربایجان هیچ جنگی در نخواهد گرفت بلکه صلح خواهد شد. امروز میتوانیم بگوییم که صلح براساس حاکمیت و تمامی ارضی کشورهایمان، برقرار شد.
پاشینیان اضافه کرد که رفع انسداد محورهای مواصلاتی منطقهای، میلیاردها دلار سرمایهگذاری را به اقتصاد ارمنستان سرازیر میکند و از شهروندان این کشور خواست تا حول محور صلح متحد شوند.
وی همچنین گفت که روند مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
به نوشته تاس، پاشینیان و علییف دیروز در واشنگتن در حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، یادداشت تفاهمی را بر سر رفع انسداد محورهای حمل و نقلی امضا کردند. جادهای که با عبور از منطقه سیونیک ارمنستان، سرزمین اصلی آذربایجان را به نخجوان متصل میکند. این کریدور ترانزیتی «مسیر ترامپ» نامیده میشود!
در این بین، وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرده است که توافق صلحی که بین ایروان و باکو امضا شده است، 11 آگوست منتشر خواهد شد.
داریوش صفرنژاد، کارشناس ارشد قفقاز در نشست بینالمللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» که با حضور مدیران گروه رسانهای مهر برگزار شد، تاکید کرد که «کریدور زنگزور» یک طرح ۳۴ ساله آمریکایی است که ایران و روسیه از همان ابتدا در مقابل آن مقاومت کردند؛ به همین دلیل تا امروز اجرایی نشده است. مشروح این نشست را اینجا بخوانید.
نظر شما