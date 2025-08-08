آذربایجان و ارمنستان در حضور ترامپ توافق صلح امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان با میانجی‌گری دونالد، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد.

ترامپ در این مراسم گفت که ارمنستان و آذربایجان بر سر توقف نهایی درگیری‌ها، از سرگیری روابط دیپلماتیک و همکاری دوجانبه توافق کردند.

وی افزود: پس از امضای توافق صلح، ما قراردادهای دوجانبه در حوزه‌های مختلف بین ارمنستان و آذربایجان امضا خواهیم کرد.

ترامپ گفت: شرکت‌های آمریکایی در آذربایجان و ارمنستان سرمایه‌گذاری‌های کلانی خواهند کرد که تأثیر مثبتی بر وضعیت دو کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: مارکو روبیو، وزیر امورخارجه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و دیگر مسئولان تلاش‌های فوق‌العاده‌ای برای تحقق توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان انجام دادند.

وی همچنین گفت: ما انتظار داریم یک توافق دوجانبه با آذربایجان و ارمنستان برای گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی، فناوری و هوش مصنوعی امضا شود.



تکرار ادعاها علیه ایران



ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ایران پرداخت و به سخنان تکراری اش که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، اشاره کرد و مدعی شد: ما توانمندی‌های هسته‌ای ایران را از بین بردیم؛ ممکن است تلاش کنند آن را بازسازی کنند، اما باید مکان‌های دیگری پیدا کنند، چون ما تأسیسات آنها را نابود کرده‌ایم.»



اوکراین



وی درباره موضوع اوکراین نیز گفت: ما مدتی است که روی حل مسئله اوکراین کار می‌کنیم.

ترامپ افزود: نشستی با طرف روس خواهیم داشت و جزئیات آن را بعداً اعلام می‌کنیم.

وی همچنین ادعا کرد: فکر می‌کنم به توافقی درباره جنگ اوکراین نزدیک هستیم.

ترامپ مدعی شد: به زودی با پوتین دیدار خواهم کرد و او تمایل دارد هرچه زودتر با من ملاقات کند.



رئیس‌جمهور آذربایجان



الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان این توافق با ارمنستان را "یک رویداد تاریخی دانست و گفت: ما در حال نوشتن تاریخ جدیدی در روابط دوجانبه با ایالات متحده هستیم.

وی افزود: راه را به سوی شراکت استراتژیک با آمریکا آغاز می‌کنیم و منشور این شراکت ظرف چند ماه آینده تدوین خواهد شد.



نخست وزیر ارمنستان



نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز در این مراسم گفت: امروز با توافق صلح با آذربایجان به دستاورد مهمی رسیده‌ایم و پایه‌گذار نوشتن تاریخ جدیدی میان دو کشور هستیم.

وی مدعی شد: ما قادر خواهیم بود با ایالات متحده به صلح و شکوفایی دست یابیم.

نخست وزیر ارمنستان تأکید کرد: توافق صلح با آذربایجان معامله‌ای بزرگ برای صلح است که تأثیرات مثبت آن منطقه و جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وی افزود: توافق صلح با آذربایجان جهان را به جای بهتری تبدیل خواهد کرد.

ترامپ در ادامه اظهارات متناقض خود گفت که شاید چند روز دیگر محل دیدارم با پوتین را اعلام کنم.

وی دوباره گفت: شاید حتی امروز هم محل دیدارم با پوتین را بگویم.



در حالی که توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان بارها نقض شده است، ترامپ مدعی شد: فکر نمی‌کنم که این دو کشور از تعهد به توافق صلحی که امروز امضا کردیم؛ عقب نشینی کنند.