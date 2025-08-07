تاج خواستار رونق فوتبال ساحلی و جذب مشارکت مردمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج روز پنجشنبه در مجمع عمومی عادی هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه ما ۱۷ تیم داریم که زبده‌های ورزش کشور در آنها بازی می‌کنند گفت: همه باید برای ورزش کشور تلاش‌های ارزشمند انجام دهیم تا ضمن رشد و توسعه ورزش پرچم کشورمان را در میدان‌های مختلف برافراشته نگه داریم.

وی با تاکید بر اینکه بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشور را در فصل پیش رو با VAR برگزار خواهیم کرد افزود: معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که ظرفیتی بزرگ برای فوتبال کشور است.

مهدی تاج اظهار داشت: هیئت‌های فوتبال باید از مزیت‌ها و فرصت‌های داخلی استفاده کنند و انتظار داریم فوتبال ساحلی را یک مزیت بدانیم چرا که کم خرج اما پرسود است و باید آن را رونق بدهیم و مشارکت مردم را در این زمینه بکار بگیریم.

ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه اکثر باشگاه‌های ما از منابع دولت استفاده می‌کنند و تنها استان ما از این ظرفیت بهره‌ای نبرده است گفت: درخواست داریم زمین فوتبال را در اختیار هیأت فوتبال قرار دهند تا جوانان از این ظرفیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه امروزه خانواده‌ها هستند که تا رده تیم‌های امید فوتبال فرزندان را در زمینه مسائل مالی مدیریت و اداره می‌کنند گفت: باید مسئولان کشوری ورزشکاران یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه بودجه هیأت فوتبال استان طی امسال ۱۱۰ میلیارد ریال است گفت: بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۱۷۰ میلیارد ریال است.

مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی گفت: این مجمع مجمع خاصی است چرا که امسال جام قهرمانی لیگ برتر در استان و تبریز است و انشاالله امید است دومین جام قهرمانی را به مردم استان تقدیم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید داشته‌هایمان را حفظ کنیم افزود: باید بخش تجارت و صاحبان صنایع را پای کار بیاوریم و این موضوع حلقه مفقوده ای است که توجه خاصی لازم دارد تا ورزش استان ارتقای لازم را داشته باشد.