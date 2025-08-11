به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی مهدوی طلب عصر دوشنبه در جریان بازدید از پایانه مرزی باشماق و موکب شهدای انتظامی استان کردستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم و نیروهای انتظامی این منطقه، بر اهمیت نقش وحدت در خنثیسازی اهداف دشمن تأکید کرد.
وی اظهار داشت: خداوند را شاکریم که در ایام اربعین حسینی (ع)، فرصتی فراهم شد تا در کنار مردم متدین، غیور و مهماننواز کردستان، شاهد جلوههایی از همدلی دینی و خدمت صادقانه باشیم.
مهدویطلب افزود: حضور هماهنگ پلیس در کنار مردم، هم در حفظ نظم و هم در خدمترسانی به زائران، تصویر روشنی از مأموریت جامع فراجا را به نمایش میگذارد. وی گفت: این ترکیب از اقتدار و مهربانی، پلیس را به یکی از محبوبترین نهادهای خدمترسان در نگاه مردم تبدیل کرده است.
معاون آموزش عقیدتی سیاسی فراجا، با اشاره به مشارکت فعال اهل سنت در برپایی موکبها در مرز باشماق، این همدلی را نماد واقعی اتحاد اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان همواره در تلاش برای ایجاد گسست مذهبی و دامنزدن به تفرقه میان شیعه و سنی بودهاند، اما تجربه استان کردستان نشان داده که همبستگی دینی میتواند این نقشهها را بیاثر کند.
وی همچنین با قدردانی از کارکنان انتظامی که در ایام اربعین بهرغم عدم امکان حضور در پیادهروی اربعین، با روحیهای انقلابی به زائران خدمترسانی میکنند، اقدامات صورتگرفته در مرز باشماق را تحسینبرانگیز دانست.
