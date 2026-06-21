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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

کردستان آماده اعزام هزاران زائر به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

کردستان آماده اعزام هزاران زائر به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

سنندج- استاندار کردستان با اعلام اعزام ۳ هزار نفر از مردم استان به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌ها برای برگزاری منظم این برنامه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی اعزام زائران کردستانی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مردم در این آیین نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌هاست و باید شرایط لازم برای اعزام منظم و خدمت‌رسانی مناسب به زائران فراهم شود.

وی با اشاره به اعزام سه هزار نفر از مردم کردستان به این مراسم افزود: هزار نفر از زائران در قالب کاروان‌های اتوبوسی و دو هزار نفر نیز با خودروهای شخصی در این آیین حضور خواهند یافت.

استاندار کردستان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و امدادی تصریح کرد: این مجموعه‌ها باید با آمادگی کامل، هماهنگی لازم را برای مدیریت روند اعزام، تأمین امنیت و ارائه خدمات مورد نیاز به زائران داشته باشند.

لهونی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه و سایر خدمات پشتیبانی باید با همکاری کمیته‌های تخصصی انجام شود تا مردم استان بتوانند با آرامش و نظم در این مراسم حضور پیدا کنند.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: تلاش همه مجموعه‌ها باید در مسیر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین و فراهم کردن زمینه حضور شایسته مردم کردستان باشد.

کد مطلب 6867229

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