جهانساز: ۳۵۰ میلیارد تومان سهم دولت به حساب چایکاران شمال واریز شد

حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید ۷۵ هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و اظهار کرد: ارزش این محصول ۲۸۲۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

جهانساز با اعلام این مطلب افزود: از این میزان برگ سبز خریداری شده، تاکنون ۱۷ هزار تن چای خشک استحصال شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به حمایت از چایکاران، تصریح کرد: امروز مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان به عنوان سهم دولت، به حساب کشاورزان چایکار استان‌های گیلان و مازندران واریز شده است.

جهانساز با بیان اینکه سهم دولت و کارخانجات از بابت خرید برگ سبز چای، مبلغ ۱۷۳۰ میلیارد تومان است، گفت: روند خرید تضمینی همچنان ادامه دارد.