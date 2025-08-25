تفویض اختیارات به استانداران در راستای حکمرانی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: حرکت جمعی مدیران دولت موجب شده است که استان بتواند در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، مدیریت شهری، امور اجتماعی و آموزش و پرورش و… حائز رتبه‌های برتر در کشور شود.

وی افزود: استان هرمزگان طی یک سال گذشته زنجیره‌ای از بحران‌ها را تجربه کرد اما به رغم همه چالش‌ها تلاش شد نماد و نمودی از کارآمدی به نمایش گذاشته شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه معتقد به تمرکز زدایی در روش حکمرانی است، گفت: تفویض اختیارات بیشتر به استانداران حرکتی به سوی حکمرانی مطلوب در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها بود.

آشوری عنوان کرد: تقویت سرمایه اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای قوام و دوام نظام اسلامی، دولت و ایران عزیز است.

وی ادامه داد: شعار هفته دولت امسال ۱۲ ماه خدمت و ۱۲ روز دفاع است.

استاندار هرمزگان در پاسخ به سوالی در رابطه با محدودیت در عرضه بنزین در سطح استان به خودروهای فاقد کارت سوخت گفت: تغییراتی در نحوه توزیع سوخت انجام شده است که نتیجه آن کاهش صف‌ها در جایگاه‌های عرضه سوخت بوده است.

آشوری عنوان کرد: تعداد کلیه پروژه‌های قابل افتتاح و قابل کلنگ زنی ۹۳۴ پروژه است که ارزش آن ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است و از این تعداد ۸۸۶ پروژه به ارزش ۶۹ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود و همچنین ۴۸ پروژه نیز عملیات اجرایی‌شان آغاز خواهد شد.

خبر در حال تکمیل است…