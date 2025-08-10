فرماندار میانه: همراهی مردم با دولت نیازمند شفافیت و پاسخگویی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه میانه بعدازظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، بر لزوم شفافیت و اطلاعرسانی برای جلب همراهی مردم با دولت تأکید کرد و گفت: تشکیل خانه مطبوعات و انجمن فضای مجازی در شهرستان از اولویتهای ماست تا فعالیتهای رسانهای با نظارت و اخلاقمداری همراه شود.
محمدرضا مشایخی با اشاره به اهمیت نقش رسانهها، رؤسای ادارات را ملزم به پاسخگویی به خبرنگاران دانست و افزود: مدیران علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، باید از ابزار اطلاعرسانی برای تقویت سرمایه اجتماعی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی میانه رضایتبخش نیست، اظهار داشت: با همدلی مسئولان، نمایندگان مجلس و همراهی مردم، در تلاشیم شرایط بهتری برای توسعه شهرستان فراهم کنیم.
معاون استاندار همچنین از تشکیل مجمع مشورتی توسعه و وفاق به عنوان نهادی مردممحور خبر داد و خواستار همراهی خبرنگاران در جلب مشارکت عمومی و جذب سرمایهگذار شد.
مشایخی به برخی اقدامات انجامشده در حوزه جذب سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: پروژههایی مانند پایاب سد آیدوغموش و مجموعه مرغ مادر گوشتی با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست، اما کمبودهایی در حوزه دانشبنیان داریم که نیاز به توجه ویژه دارد.
وی همچنین از انتشار آگهی جذب نیروی کار شرکت فولاد در آینده نزدیک خبر داد که با تغییراتی برای استخدام حداکثری جوانان جویای کار همراه خواهد بود.
در پایان این مراسم، خبرنگاران با تقدیر از اقدامات فرماندار، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان، دفاع از حقوق شهروندی و پیگیری تشکیل خانه مطبوعات تأکید کردند. این برنامه با تجلیل از خبرنگاران و رابطین رسانههای کشوری به پایان رسید.
