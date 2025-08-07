تاکید بر توسعه گردشگری آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر پنجشنبه در دیداری کاری، راهکارهای توسعه همه‌جانبه گردشگری استان را بررسی کردند.

در این نشست، تکمیل و بهره‌برداری از «موزه فرش» و «موزه منطقه‌ای آذربایجان» به عنوان دو پروژه کلیدی مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار همچنین، موضوع ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران و کباب بناب به منظور معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی و غذایی استان در سطح بین‌المللی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دیدار بر حمایت همه‌جانبه وزارتخانه از طرح‌های گردشگری استان تاکید کرد و مقرر شد کنگره بین‌المللی شهریار نیز به منظور معرفی ابعاد شخصیتی و هنری این شاعر نامی در سطح جهانی برگزار شود.

این دیدار نویدبخش آینده‌ای روشن برای گردشگری آذربایجان شرقی است.