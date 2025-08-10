  1. استانها
راه‌اندازی بازارچه دائمی صنایع‌دستی در جلفا باهدف توسعه اقتصاد روستایی

تبریز- مدیرکل امور روستایی آذربایجان‌شرقی از راه‌اندازی بازارچه دائمی صنایع‌دستی در جلفا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خدابخش روز یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره عسل و لبنیات سراب با تشریح طرح شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری روستایی و صنایع‌دستی بیان کرد: از زمان آغاز مسئولیت، تمامی ظرفیت‌های گردشگری روستایی و صنایع‌دستی استان را احصا کرده‌ایم. رویکرد این طرح، ویژه و اختصاصی برای آذربایجان‌شرقی تعریف شده و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از شهرستان جلفا آغاز شده است. هدف اصلی این است که همه تولیدات بومی و ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی را در قالب نمایشگاه‌ها به‌صورت منسجم ارائه کنیم.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: یکی از نخستین اقدامات، ایجاد بازارچه دائمی فروش صنایع‌دستی در جلفاست تا بستری پایدار برای عرضه تولیدات فراهم شود. در این مسیر، زنجیره‌های تولیدی که تاکنون از اقتصاد و درآمدزایی محروم مانده‌اند، شناسایی و به بازار متصل خواهند شد. این زنجیره‌ها شامل همه مراحل از تأمین مواد اولیه تا تولید و فروش نهایی است.

او با اشاره به نمونه‌های عملی این رویکرد گفت: در شهرستان شبستر، راهبری مشاغل حوزه صنایع‌دستی را به‌طور ویژه بر بانوان متمرکز کرده‌ایم تا مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌های دستگاهی را یکپارچه و هدفمند ارائه کنیم. این روش باعث افزایش بهره‌وری و انسجام در تولید خواهد شد.

خدابخش افزود: پس از برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در سطح شهرستانی، استانی و ملی، قطعاً این ظرفیت‌ها و تولیدات را به خارج از کشور و نمایشگاه‌های بین‌المللی خواهیم رساند. این اقدام علاوه بر معرفی توانمندی‌های استان، زمینه گسترش بازار فروش و ورود به عرصه صادرات را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری در پایان تأکید کرد: تولیدات روستایی ارزشمندند و ما هر اقدامی که در توان باشد برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد تا هدف اصلی یعنی دستیابی به درآمد پایدار در روستاها محقق شود.

