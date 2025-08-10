به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به وضعیت ناترازی برق استان پیش از جنگ ۱۲ روزه، گفت: تلاش ما مدیریت بهینه مصرف انرژی با کمترین قطعی ممکن بود و برای حمایت از تولید و صنایع، اولویت تعطیلی را بهجای صنایع، به ادارات اختصاص دادیم.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ جلسات شورای تأمین و مدیریت استان بهطور مستمر برگزار شد، افزود: با برنامهریزی و پیشبینیهای انجامشده، کمبودهای احتمالی در حوزه کالاهای اساسی، بنزین و نان به حداقل رسید و حتی شوک روانی ناشی از جنگ نیز به استان وارد نشد.
وی با اشاره به بحران کمآبی استان گفت: سد بوکان که ۵۳ درصد آب شرب تبریز را تأمین میکند، در ۴۷ سال گذشته هیچگاه به اندازه امسال کاهش ذخیره نداشته است؛ بهگونهای که از ۴۶۰ میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال گذشته، به ۱۵۳ میلیون مترمکعب رسیدهایم. این به معنای حدود ۶۰ درصد کسری آب است و بخشی از مدیریت این وضعیت و اطلاعرسانی راهکارها بر عهده رسانههاست.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: از زمان آغاز مسئولیتم به اندازه ۱۷ استاندار گذشته با بحرانهای مختلف مواجه شدهایم، اما اجازه ندادهایم مسائل به سمت امنیتی شدن پیش برود. رویکرد ما امنیتزدایی از مسائل، افزایش سرمایه اجتماعی و اجرای سیستم محلیمحور بوده است.
سرمست از آغاز بازسازی آزادراه تبریز-زنجان، احداث قطعه شش آزادراه تبریز-ارومیه، آزادراه هشترود-مراغه، اتصال ایستگاه راهآهن خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز و چشمه ثریا، ترک تشریفات مناقصه و تصویب طرح انتقال آب ارس به تبریز و احداث جاده مرزی کلاله به جلفا بهعنوان بخشی از اقدامات خود یاد کرد و گفت: اگر پروژه جاده مرزی کلاله به جلفا در زمان خود اجرا میشد، امروز شرایط متفاوتی داشتیم.
وی افزود: هیچ فرودگاهی در کشور طی جنگ ۱۲ روزه به اندازه فرودگاه تبریز آسیب ندید؛ در حالی که پیشبینی میشد بازسازی آن ۴۵ روز طول بکشد، با فعالیت شبانهروزی این فرودگاه ظرف ۹ روز مجدداً فعال شد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از پیگیری احداث نیروگاههای خورشیدی و کلنگزنی نیروگاه ۴۲۰ مگاواتی در استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۶ هزار مگاوات درخواست احداث نیروگاه خورشیدی ثبت شده و برای هزار و ۱۲۵ مگاوات پروانه بهرهبرداری صادر شده است. توسعه نیروگاه حرارتی تبریز، تأسیس نهاد مالی برای پشتیبانی از طرحهای توسعه و پروژههای عمرانی، و تصویب منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین از دیگر برنامههای در حال اجراست.
سرمست با تقدیر از نقش رسانهها در دوران بحران، اظهار داشت: استان در جنگ ۱۲ روزه کمترین چالش رسانهای را تجربه کرد. با این حال، مشکلات معیشتی و فقدان امنیت شغلی همچنان چالش جدی خبرنگاران است. متأسفانه فرهنگ نقد و پاسخگویی شفاف وجود ندارد و خبرنگاران در برابر شکایت، توبیخ و توزیع ناعادلانه آگهی، بیدفاع هستند.
وی خاطرنشان کرد: نبود امنیت شغلی باعث شده رسانهها گاهی به ابزاری برای بزرگنمایی عملکرد مدیران نالایق تبدیل شوند. برخی مدیرانی که عملکرد صحیحی دارند، به دلیل این ساختار تشویق نمیشوند، اما مدیران کمکار با بهرهگیری از تبلیغات رسانهای خود را موفق جلوه میدهند.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: از روز نخست در استان متعهد شدهام که هیچ برخوردی با خبرنگاران منتقد و مطالبهگر صورت نگیرد. همچنین عزم جدی برای پیگیری تأمین مسکن خبرنگاران ایجاد شده و استانداری در راستای کاهش ریسک فعالیت خبرنگاران از تشکلهای رسانهای حمایت میکند.
وی در پایان گفت: طبق تازهترین ارزیابی ملی وزارت کشور، آذربایجان شرقی با جهش در جذب سرمایه و اجرای پروژههای زیرساختی، به رتبه دوم کشور رسیده است؛ موفقیتی که نتیجه راهبردهای دقیق، همگرایی دستگاهها و تعامل سازنده با بخش خصوصی بوده و این استان را به الگویی ملی در جلب اعتماد سرمایه گذاران بدل کرده است.
نظر شما