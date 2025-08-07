آتش سوزی در کارگاه تصفیه پنبه در درچه 

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶ وقوع حریق در یک کارگاه قدیمی تصفیه پنبه در چهار راه فاطمیه شهر درچه گزارش شد. بلافاصله ۸ تیم تخصصی اطفا حریق از واحد آتش‌نشانی شهرداری درچه و همچنین سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان و خمینی‌شهر به محل اعزام شدند. با پشتیبانی ۱۳ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و آبرسان و تلاش ۳۰ نفر از آتش‌نشانان، حریق پس از ۴ ساعت در ساعت ۲۰ مهار و از سرایت آتش به سایر بخش‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: با اعزام ماشین‌آلات سنگین و لودر، پاکسازی و ایمن‌سازی محل در حال انجام است. عوامل فوریت‌های پزشکی نیز با حضور در محل نسبت به درمان سرپایی یک نفر مصدوم جزئی حادثه اقدام کردند. نیروی انتظامی و پلیس راهور با حضور به موقع در محل، اقدامات انتظامی و ترافیکی را برای سهولت در امدادرسانی انجام دادند.

شیشه‌فروش گفت: در اثر این حادثه خساراتی به ساختمان انبار و محموله پنبه موجود در انبار وارد آمد. علت اولیه حادثه نقص در سیستم برق داخلی کارگاه اعلام شد و مقرر گردید بررسی‌های لازم برای علت‌یابی دقیق حادثه و پیگیری برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه توسط تیم‌های تخصصی بازرسی اداره کار و سازمان آتش‌نشانی انجام شود.