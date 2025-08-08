حریق مغازه لوازم یدکی در تالش مهار شد

داود قوی پنجه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر در این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه طی تماسی مبنی بر وقوع آتش سوزی یک فروشگاه لوازم یدکی خودرو در شهر تالش اکیپ عملیاتی آتش نشانی شهرداری متشکل از ۶ نفر آتش نشان و دو دستگاه ماشین آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

قوی پنجه افزود: با مشاهده وضعیت فوق آتش نشانان با اقدام به موقع و سرعت عمل بالا، توانستند در مدت زمان ۲۰ دقیقه حریق را مهار و از سرایت آن به دیگر مغازه‌ها مجاور جلوگیری کنند.

وی گفت: آتش نشانان با ایمن سازی کامل محل حادثه و ارائه تذکرات ایمنی به متصرفان به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه عملیاتی خود مراجعت کردند.

قوی پنجه با بیان اینکه علت آتش سوزی در حال بررسی می‌باشد، ادامه داد: در این آتش سوزی خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.