حریق مغازه لوازم یدکی در تالش مهار شد

تالش- شهردار تالش از آتش سوزی یک فروشگاه لوازم یدکی خودرو در این شهر خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

داود قوی پنجه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر در این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه طی تماسی مبنی بر وقوع آتش سوزی یک فروشگاه لوازم یدکی خودرو در شهر تالش اکیپ عملیاتی آتش نشانی شهرداری متشکل از ۶ نفر آتش نشان و دو دستگاه ماشین آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

قوی پنجه افزود: با مشاهده وضعیت فوق آتش نشانان با اقدام به موقع و سرعت عمل بالا، توانستند در مدت زمان ۲۰ دقیقه حریق را مهار و از سرایت آن به دیگر مغازه‌ها مجاور جلوگیری کنند.

وی گفت: آتش نشانان با ایمن سازی کامل محل حادثه و ارائه تذکرات ایمنی به متصرفان به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه عملیاتی خود مراجعت کردند.

قوی پنجه با بیان اینکه علت آتش سوزی در حال بررسی می‌باشد، ادامه داد: در این آتش سوزی خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.

