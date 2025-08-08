به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با تبریک این روز و گرامیداشت نام شهید «محمود صارمی» اظهار کرد: خبرنگاران چشم بیدار جامعه و زبان گویای مردمی هستند که گاهی صدایشان شنیده نمیشود و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان محسوب میشوند.
وی افزود: حرفه خبر با چالشهای زیادی همراه است و بر ما به عنوان مدیران شهرستان لازم است زمینه فعالیت آزاد، امن و مسئولانه خبرنگاران را فراهم کنیم.
بیرانوند با اشاره به حرمت قلم و سوگند الهی به آن گفت: قلم میتواند عامل وحدت یا بذر اختلاف باشد، بنابراین باید با اخلاق و مسئولیتپذیری از آن بهره برد. در جنگ رسانهای اخیر نیز رسانههای شهرستان با نقشآفرینی مؤثر، حماسهای ماندگار خلق کردند.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه توسعه شهرستان نیازمند فاصله گرفتن از حاشیهها و سیاسیکاری است، خاطرنشان کرد: در نهایت این مردم هستند که از حاشیهسازی آسیب میبینند و دولت وفاق ملی نیز در چارچوب سیاستهای کلان نظام حرکت میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر در برخی مدیریتها گفت: اغلب تغییرات مدیریتی بر اساس ارزیابی عملکرد انجام میشود و قطعاً مدیران توانمندتر جایگزین خواهند شد تا مسیر توسعه و تقویت زیرساختها هموارتر شود.
بیرانوند از شناسایی ۱۰ پروژه مهم شهرستان در قالب اعتبارات ملی و استانی خبر داد و افزود: طرح جامع شهر نهاوند، تخصیص محدود آب در شرایط دشت ممنوعه، ورود سرمایهگذاران خارجی برای فرآوری گشنیز و جذب هلدینگهای بزرگ از اولویتهای پیشِرو است.
وی با اشاره به اینکه نهاوند ۹۱ درصد نیاز آبزیان استان را تأمین میکند، از تدوین برنامه جامع توسعه این حوزه خبر داد و گفت: نشستهای فصلی با رسانهها و مدیران دستگاهها بهمنظور بررسی عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف بهطور منظم برگزار خواهد شد.
فرماندار نهاوند در پایان از رسانهها خواست با نقد منصفانه و بازتاب واقعبینانه عملکردها، مجموعه مدیریت شهرستان را در تحقق اهداف توسعهای یاری کنند.
نظر شما