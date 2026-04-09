به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز تسلیت عمیق به خانواده رسانهای الجزیره، بر لزوم پایان یافتن مصونیت از مجازات برای عاملان این جنایات تأکید کرد.
وی تصریح کرد: قتل خبرنگاران باید به صورت گسترده و متمرکز مورد تحقیق قرار گیرد. حمله به اصحاب رسانه مستقیماً با قوانین بینالمللی در تضاد است؛ آنها نباید در معرض تهدید باشند و نباید کشته شوند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران
رئیس فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گفتگو با شبکه الجزیره، ضمن ابراز ناراحتی از شنیدن خبر کشته شدن این خبرنگار، اعلام کرد که وشاح نماد شجاعت برای رساندن تصویر حقیقت به جهان بود.
وی افزود: ما در آستانه سالگرد ترور شیرین ابوعاقله هستیم. او سال 2022 کشته شد.
این روزنامه نگار افزود: از این که میبینیم اشغالگران بیش از دو سال است که به کشتار هدفمند ادامه میدهند، خشمگین هستیم.
وی گفت: تا امروز بیش از ۲۵۰ خبرنگار به صورت کاملاً عمدی توسط اسرائیل هدف قرار گرفته شدند.
این روزنامه نگار همچنین از سازمان ملل خواست تا فوراً کنوانسیون پیشنهادی برای حفاظت و امنیت خبرنگاران را تصویب کند.
واکنش تند شبکه الجزیره
شبکه رسانهای الجزیره در بیانیهای شدیداللحن، ترور وشاح را جنایتی ننگین و نقض فاحش تمامی عرفهای بینالمللی دانست.
در این بیانیه آمده است: حمله به وشاح یک اقدام تصادفی نبود، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای ارعاب خبرنگاران و جلوگیری از افشای جنایات در غزه است.
شبکه الجزیره افزود: ما اشغالگران را مسئول کامل این جنایت میدانیم و متعهد میشویم که تمامی اقدامات قانونی را برای پیگرد و محاکمه قاتلان همکارانمان در دادگاههای بینالمللی به کار گیریم.
واکنش سخنگوی حماس
حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، این ترور را تلاشی مذبوحانه برای پنهان کردن واقعیت نسلکشی در غزه دانست.
موضع جهاد اسلامی و جنبش خلق برای آزادی فلسطین
جنبش جهاد اسلامی و جنبش خلق برای آزادی فلسطین در بیانیههایی جداگانه تأکید کردند که خون وشاح، گواهی بر ورشکستگی اخلاقی و ترس رژیم صهیونیستی از قدرت رسانه است.
واکنش کمیته مقاومت فلسطین
کمیتههای مقاومت فلسطین نیز خاطرنشان کردند که این جنایت ادامه سیاستهای جنایتکارانه کابینه رژیم صهیونیستی علیه حقیقتجویان است.
روایت برادر شهید وشاح
برادر وشاح در گفتگو با رسانهها با اشاره به روحیه ایثارگری وی پرداخت و گفت: برادرم دهها بار با حمله مستقیم روبرو شده بود اما هر بار برای نشان دادن حقیقت به قلب خطر بازمیگشت.
وی افزود: اسرائیل نمیخواهد دنیا بداند در غزه چه میگذرد و به همین دلیل کسانی که قلم و دوربین به دست دارند را هدف قرار می دهد.
