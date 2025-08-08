به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی کرامتی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران اظهارکرد: آنچه که یک خبرنگار را ارزشمند میکند، انعکاس صحیح واقعیتها و بیان حقایق از روی اطلاع و آگاهی است. خبر اگر مطابق با واقعیت باشد، صحیح است و اثرگذار؛ اما اگر خلاف واقع باشد، زشت و ناپسند خواهد بود.
وی افزود: انعکاس درست حقایق در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی، رسالتی بزرگ بر دوش خبرنگاران است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رسالت رسانهها افزود: خبرنگاران باید اخبار امیدبخش منتشر کنند و نه امید کاذب. تمرکز بر دستاوردها و موفقیتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزههای گوناگون مانند علم، فناوری، سلامت و آموزش، موجب افزایش روحیه امید در جامعه خواهد شد.
حجتالاسلام کرامتی یادآورشد: البته ضعفها نیز باید با هدف اصلاح بازتاب داده شود، چراکه هیچ جامعه و نظامی خالی از نقص نیست، اما با هدف ارتقا و اصلاح باشد.
امام جمعه گلپایگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بعد اخلاقی خبرنگاری تصریح کرد: خبرنگار نباید باعث تفرقه، نفرتپراکنی و شکاف در جامعه شود. رسانهها باید در جهت ایجاد محبت، مودت و برادری میان آحاد جامعه فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: خبرنگاران باید زبان گویای نظام و مردم باشند؛ چشمان بینای جامعه، که با دلسوزی و صداقت، واقعیتها را منعکس کرده و مسیر آگاهی را بگشایند. اگر اهداف دیگری جز این در کار باشد، بدانید که به جامعه آسیب زدهایم و رسالت خود را به درستی انجام ندادیم.
علیاکبر رضایی فرماندار گلپایگان در این نشست بر اهمیت جایگاه خبرنگاری در جامعه تأکید کرد و گفت: با گسترش پدیدههای نو و شرایط جدید در جهان، نقش خبرنگار در اطلاعرسانی دقیق و صادقانه بیش از گذشته نمایان میشود. خبرنگاران برای انتقال واقعیتها، گاه جان خود را نیز به خطر میاندازند.
وی افزود: در ایام ۱۲ روزه جنگ تحمیلی، اگر خبرنگاران متعهد و اصحاب رسانه حضور نداشتند، ممکن بود التهاب ناشی از این حوادث و اتفاقات، جامعه را از نظر روانی به سمتی سوق دهد که آثار و تبعات جنگ، مقاومت و ایستادگی مردم به شکلی دیگر رقم بخورد. از این رو، روایتگری صحیح و دقیق برای ایجاد آرامش در جامعه بسیار مؤثر است و این وظیفه خطیر، بر عهده خبرنگاران بوده و هست.
رضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با خبرنگاران فرمودند، اگر شما نبودید، کسی نمیتوانست وقایع را چنانکه هست، بازگو کند. این جمله بهروشنی گویای جایگاه بیبدیل خبرنگار در جامعه است.
فرماندار گلپایگان همچنین بر ضرورت امانتداری در بیان اخبار تأکید کرد و گفت: اخبار باید با دقت، صحت و صداقت منتشر شود. اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه رسانه و خبرنگار است. تنها در سایه اعتماد، میتوان آگاهیبخشی مؤثر به جامعه داشت.
وی با قدردانی از زحمات خبرنگاران، خاطرنشان کرد: در بحرانها و حوادث، خبرنگاران گاه حتی زودتر از نیروهای امدادی در صحنه حضور دارند تا اخبار را بهموقع و درست به مردم منتقل کنند. این مجاهدتها شایسته تقدیر است.
