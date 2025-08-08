برگزاری دوره فنی و آزمون کشوری دان هاپکیدو GHA بانوان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی فنون دفاع شخصی و آزمون ارتقای دان یک تا پنج سبک هاپکیدو GHA ویژه بانوان، با حضور ورزشکارانی از استانهای مختلف کشور در آمل آغاز شد.
این رویداد که با میزبانی آکادمی مرکزی هاپکیدو و در سالن ورزشی غدیر برگزار میشود، طی دو روز ادامه خواهد داشت و بانوان رزمیکار از سراسر کشور در آن شرکت کردهاند.
جعفر نوایی، مسؤول هاپکیدو GHA ایران و منطقه آسیای مرکزی، در حاشیه برگزاری این دوره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزشهای مهارتی و کاربردی در حوزه دفاع شخصی، اظهار داشت: این نخستین دوره آزمون دان بانوان در سال جاری است که در سطحی گسترده و با حضور مربیان، اساتید و هنرجویان ردههای بالای کمربند، برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ثبتنام شرکتکنندگان به صورت رسمی از طریق فدراسیون ورزشهای رزمی صورت گرفته، افزود: بیش از ۱۳۰ نفر از بانوان رزمیکار در این دوره حضور دارند و آموزشهایی در زمینه تکنیکهای خیابانی، تخصصی و سلاحهای سرد دریافت میکنند.
نوایی با اشاره به روند رشد و انسجام سبک GHA در میان بانوان کشور طی سالهای اخیر، گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود و استقبال بانوان، آینده روشنی برای گسترش این رشته در هر دو بخش بانوان و آقایان پیشبینی میشود.
این مقام مسئول همچنین از برگزاری دوره مشابه ویژه آقایان در روزهای گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: در این بخش نیز بیش از ۷۰ رزمیکار از استانهای مختلف حضور داشتند و آموزشها زیر نظر استاد مهدی نظری منظم، مدیرکل تربیت بدنی فراجا و سایر اساتید مجرب ارائه شد.
گفتنی است، مریم نظری، نایبرئیس بانوان هاپکیدو GHA کشور نیز در این دوره حضور دارد و به همراه جمعی از اساتید برجسته، وظیفه آموزش و ارزیابی شرکتکنندگان را بر عهده دارد.
