قهرمانی تیم هاپکیدو خراسان‌رضوی در مسابقات کشوری

تربت جام - سرپرست تیم هاپکیدو خراسان‌رضوی گفت: این تیم با کسب ۱۲ مدال طلا، کاپ قهرمانی مسابقات کشوری را بار دیگر برای استان به ارمغان آوردند.

رضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم هاپکیدو استان خراسان رضوی با درخشش خیره‌کننده در مسابقات قهرمانی کشور، عنوان قهرمانی را برای چندمین سال متوالی به نام خود ثبت کرد.

سرپرست تیم هاپکیدو استان خراسان رضوی ادامه داد: این رقابت‌ها که با حضور تیم‌هایی از سراسر کشور برگزار شد، با کسب ۱۲ مدال طلا توسط تیم خراسان رضوی به پایان رسید و کاپ قهرمانی را برای این استان به ارمغان آورد.

وی تصریح کرد: در رده‌بندی تیمی، تیم استان فارس با ۸ مدال طلا در جایگاه دوم ایستاد و تیم همدان با ۶ مدال طلا سوم شد. این موفقیت در حالی به دست آمد که تیم قدرتمند تربت جام نیز با کسب ۸ مدال طلا، سهم بسزایی در این قهرمانی داشت و به افتخارآفرینی بیشتر استان در سطح ملی افزود.

یعقوبی با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران تربت‌جام گفت: امیرحسین اعظمی، امیر علیجانی، محمد فتاح طاهری، سهیل تیموری، مسلم زاهدی، رضا دشتی، محمدمهدی کرمانشاهی و امیرعلی ریاحی موفق به کسب مدال طلا شدند.

سرپرست تیم هاپکیدو استان خراسان رضوی با قدردانی از حمایت‌های رؤسای هیئت انجمن رزمی استان و تربت‌جام، اداره ورزش و جوانان شهرستان و اعتماد والدین و مردم، ابراز امیدواری کرد که با استعدادهای موجود در استان، در آینده نزدیک شاهد حضور فرزندان این منطقه در سکوهای بین‌المللی باشیم.

