  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۷

حضور عاشقان حسینی در مرز مهران طی صبح جمعه

حضور عاشقان حسینی در مرز مهران طی صبح جمعه

ایلام - فیلمی از حضور عاشقان حسینی در مرز مهران طی صبح جمعه را مشاهده کنید.

دریافت 12 MB
کد خبر 6554259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها