ایلام - فیلمی از حضور عاشقان حسینی در مرز مهران طی صبح جمعه را مشاهده کنید.
