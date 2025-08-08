عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آمار ارائه خدمات سلامت مرتبط با اورژانس بیمارستانهای استان ایلام، فوریتهای پزشکی و غذا و دارو، در بازه زمانی یازدهم الی پانزدهم مردادماه پرداخت.
ضمن بیان اینکه هدف غایی ما از ارائه خدمات به زوار حسینی، تأمین سلامت آنان با بهرهگیری از ظرفیتهای حداکثری بوده است، اظهار داشت: طی پنج روز اخیر، مجموعاً تعداد ۱۲ هزار و ۷۸۸ نفر به اورژانسهای استان مراجعه کرده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۷۶ نفر پس از دریافت خدمات مربوط به درمان سرپایی، ترخیص شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین موارد بستری به تفکیک بخشها نیز شامل ۱۰۳۰ نفر در بخشهای اورژانس، ۳۶۵ نفر در بخش تخصصی، ۱۴۰ نفر در بخشهای ویژه میباشد و ۷۱ نفر هم به سایر مراکز درمانی منتقل شدهاند. لازم به ذکر است؛ طی بازه زمانی مذکور ۳۲۴ نفر تحت عمل جراحی در مراکز قرار گرفتهاند.
قیصوری با اعلام اینکه تعداد کل خدمات ارائهشده در حوزه فوریتهای پزشکی سه هزار و ۲۷۳ مورد بودهاست، خاطرنشان کرد: در این ایام تعداد ۲ هزار و ۲۱۵ تماس با همکاران فوریتهای پزشکی داشتهایم. همچنین تعداد مصدومان در حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی به ترتیب ۱۴۵ و سه هزار و ۱۲۸ نفر بوده است و افزون بر آن، تعداد ۷۹۲ آمبولانس هم به محل حوادث اعزام شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به خدمات حوزه غذا و دارو هم تصریح کرد: سه هزار و ۱۸۴ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و ۱۱۳ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی آب توسط همکارانمان انجام گرفته، همچنین ۲۲۲۷ کیلوگرم مواد غذایی فاسد نیز جمعآوری شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان به ذکر جزئیات بیشتری از اقدامات مرتبط با حوزه غذا و دارو پرداخت و افزود: طی این مدت، تعداد نسخ سرپایی و بستری به ترتیب ۸۰۸۸ و ۱۴۰۵ مورد بوده است. همچنین ۵۳ مورد نظارت و بازرسی و نیز ۶۹۰ مورد پاسخگویی به سوالات و مسائل دارویی را داشتهایم.
