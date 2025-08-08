  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

تأمین آب سالم و بهداشتی برای موکب و مساجد در مهران

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تأمین پایدار و بهداشتی آب شبکه‌ای برای ۱۲۰ موکب و ۲۱ مسجد در شهر مهران خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی جامع برای ایمن‌سازی آب آشامیدنی، گفت: در این مسیر، ۱۵۵ لیتر بر ثانیه آب پایدار به‌صورت مستمر برای زائران تأمین شده است. همچنین ۱۳۵ کیلوگرم پرکلرین برای گندزدایی مخازن آب به مرکز بهداشت تحویل و پایش روزانه کلر، کیفیت فیزیکی و میکروبی آب، همراه با نمونه‌برداری‌های مشترک با مرکز بهداشت، به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

وی افزود: این همکاری تضمین‌کننده اجرای دقیق برنامه ایمنی آب (WSP) و سلامت آب در تمامی نقاط خدمات‌رسان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام همچنین تأکید کرد: مدیریت یکپارچه و سازماندهی دقیق موجب افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی مهران و ارتقای کیفیت خدمات شده است.

