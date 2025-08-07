استقرار ۸۲۰۰ پزشک و امدادگر داوطلب هلال احمر در عراق اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند پنجشنبه شب در قرارگاه عملیاتی امداد و نجات هلال‌احمر خوزستان در مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز از مرزهای باشماق، مهران و خسروی برای مشاهده شرایط از نزدیک و خدا قوت به همکاران، بازدید بازدید داشته ام.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه رضایت مردم نشان دهنده ارائه خدمات خوب است که به صورت جمعی ارائه شده تصریح کرد: مسئولان استانی و مردم همه پای کار هستند. بهداشت، سلامت و امنیت برقرار و تردد روان است.

وی گفت: جمعیت هلال احمر وظیفه امداد و نجات در کشور را برعهده دارد و برخی موارد اجتماعی را برای سلامت و پزشکی پشتیبان است. همچنین در عراق امداد و نجات، بهداشت و سلامت بر عهده هلال احمر است که در این راستا با حشد الشعبی، موکب‌های مردمی و عتبات مقدسه هماهنگی و هم افزایی صورت گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور افزود: حدود ۸ هزار و ۲۰۰ پزشک و امدادگر داوطلب، حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر طبیب الدرمان در عراق مستقر هستد.

به گفته کولیوند، ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، اتوبوس آمبولانس و خودرو نجات به عراق فرستاده شده و همچنین دارو به اندازه کافی ارسال شده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر مراکز درمانی سطح یک، دو و سه هلال احمر، مرکز درمانی موکب‌های مردمی به خوبی ارائه خدمات ارائه می‌کنند که دارو و تجهیزاتشان توسط ما تأمین شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه تا کنون بیماری شایع یا واگیرداری در جریان مراسم اربعین حسینی گزارش نشده است، ادامه داد: با وزارت بهداشت عراق به صورت مشترک بر تهیه و توزیع غذا، درمان و … نظارت صورت می‌گیرد.

کولیوند گفت: چنانچه بیمار یا مصدوم داشته باشیم سریعاً به ایران منتقل می‌کنیم تا علاوه بر اینکه نگرانی خانواده‌ها برطرف شود، شرایط درمانی عراق را خالی نگه داریم.

وی تصریح کرد: دو هواپیما به عنوان هواپیمای بیمارستانی توسط ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار ما قرار گرفته که در صورت لزوم استفاده شود. همچنین بالگردها در مرزهای غربی مستقر هستند.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر کشور، حدود ۷۰ هزار نفر از بخش‌های شرقی تا غربی در حال خدمت رسانی هستند.

کولیوند با اشاره به ارائه خدمات مشاوره به زائران از طریق سایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، اظهار کرد: همچنین سامانه‌ای تعریف شده تا زائران بتوانند داروها و نسخه‌های خود را ثبت کنند که چنانچه آن را گم کرده یا فراموش کردند با رسیدن به نزدیک‌ترین مرکز، اطلاعات آن در اختیار باشد.

وی افزود: طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته مردم از خدمات جمعیت هلال احمر رضایت داشتند.