  1. سلامت
  2. درمان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

معاون وزیر بهداشت: رابطه مالی پزشک و بیمار باید حذف شود

معاون درمان وزارت بهداشت، بر لزوم ریشه‌کنی پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدسجاد رضوی گفت: پدیده زیرمیزی باید به صورت ریشه‌ای و اساسی و با نگاه دقیق و کارشناسی بررسی و درمان شود؛ این پدیده در بخش دولتی و خصوصی متفاوت است و نمی‌توان با یک نسخه واحد، به حل آن در هر دو بخش پرداخت.

وی، تأخیر در پرداخت به مراکز دولتی را یکی از عوامل بروز پدیده زیرمیزی دانست و افزود: باید تلاش کنیم پرداختی‌ها به پزشکان و کارکنان درمانی به موقع و منصفانه انجام شود؛ یکی از دغدغه‌های جدی پزشکان جوان و پرستاران، موضوع مسکن است و اگر نتوانیم به دغدغه‌های اولیه این عزیزان رسیدگی کنیم، زمینه‌های فساد و نارضایتی فراهم می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: بحث پزشک خانواده و اجرای کامل نظام ارجاع، از جمله ریشه‌ای‌ترین راهکارهای مبارزه با زیرمیزی است و کشورهایی که موفق به کنترل این پدیده شده‌اند، به طور دقیق از این مسیر وارد شده‌اند؛ هرچه سریع‌تر برای ساماندهی این موضوع اقدام کنیم، موفقیت بیشتری خواهیم داشت و اگر دیر شود و این رفتار نادرست به عرف تبدیل شود، مقابله با آن بسیار سخت‌تر خواهد شد.

رضوی تأکید کرد: هدف ما این است که رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار حذف شود و پرداخت‌ها باید از طریق بیمه‌ها انجام شود و بیمار صرفاً از بیمه خدمات دریافت کند، نه اینکه مجبور به پرداخت‌های غیررسمی و خارج از تعرفه باشد.

وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به تشکیل کمیته تخصصی با مشارکت دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اقدام کرده و به دنبال تدوین طرحی جامع برای مقابله با زیرمیزی است؛ امیدواریم بتوانیم با همکاری سه‌جانبه، این معضل را به‌طور ریشه‌ای در کشور کنترل و حل کرد.

حبیب احسنی پور

