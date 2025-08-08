معاون وزیر بهداشت: رابطه مالی پزشک و بیمار باید حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدسجاد رضوی گفت: پدیده زیرمیزی باید به صورت ریشهای و اساسی و با نگاه دقیق و کارشناسی بررسی و درمان شود؛ این پدیده در بخش دولتی و خصوصی متفاوت است و نمیتوان با یک نسخه واحد، به حل آن در هر دو بخش پرداخت.
وی، تأخیر در پرداخت به مراکز دولتی را یکی از عوامل بروز پدیده زیرمیزی دانست و افزود: باید تلاش کنیم پرداختیها به پزشکان و کارکنان درمانی به موقع و منصفانه انجام شود؛ یکی از دغدغههای جدی پزشکان جوان و پرستاران، موضوع مسکن است و اگر نتوانیم به دغدغههای اولیه این عزیزان رسیدگی کنیم، زمینههای فساد و نارضایتی فراهم میشود.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: بحث پزشک خانواده و اجرای کامل نظام ارجاع، از جمله ریشهایترین راهکارهای مبارزه با زیرمیزی است و کشورهایی که موفق به کنترل این پدیده شدهاند، به طور دقیق از این مسیر وارد شدهاند؛ هرچه سریعتر برای ساماندهی این موضوع اقدام کنیم، موفقیت بیشتری خواهیم داشت و اگر دیر شود و این رفتار نادرست به عرف تبدیل شود، مقابله با آن بسیار سختتر خواهد شد.
رضوی تأکید کرد: هدف ما این است که رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار حذف شود و پرداختها باید از طریق بیمهها انجام شود و بیمار صرفاً از بیمه خدمات دریافت کند، نه اینکه مجبور به پرداختهای غیررسمی و خارج از تعرفه باشد.
وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به تشکیل کمیته تخصصی با مشارکت دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اقدام کرده و به دنبال تدوین طرحی جامع برای مقابله با زیرمیزی است؛ امیدواریم بتوانیم با همکاری سهجانبه، این معضل را بهطور ریشهای در کشور کنترل و حل کرد.
